Darum stand Pizarro in der Startelf

Claudio Pizarro spielte gegen Düsseldorf zum zweiten Mal in dieser Bundesliga-Saison von Beginn an. Sportchef Frank Baumann erklärte, welche Argumente für den 40-Jährigen sprachen und wie er dessen Rolle sieht.

Nicht wenige hatten im Sommer erwartet, dass Claudio Pizarro nach seinem vierten Wechsel zu Werder eher die Rolle eines Teilzeitarbeiters ausfüllen und gelegentlich als Joker eingesetzt werden würde. Gekommen ist es ganz anders, das lässt sich jetzt schon sagen. In zwölf der 14 bisherigen Bundesliga-Spiele und in beiden Pokalpartien war der 40-Jährige dabei.

Beim 3:1-Sieg gegen Düsseldorf stand er am Freitag sogar zum zweiten Mal in der laufenden Bundesliga-Saison in der Startelf, dabei hatte Pizarro unter der Woche noch mit einer Erkältung zu kämpfen gehabt. „Es war zu erwarten, dass wir gegen Düsseldorf viel Ballbesitz und viele Strafraumaktionen haben werden. Deshalb hat Claudio gespielt“, sagte Sportchef Frank Baumann über die Aufstellung des Oldies, mit dem er selbst noch zusammen auf dem Platz stand.

Matchwinner sind die Kollegen

Pizarro sollte also als Anspielstation in der Spitze dienen, Bälle halten und für Gefahr im Strafraum sorgen. Das klappte gegen Düsseldorf in einigen Situationen gut, in anderen nicht. Matchwinner waren dieses Mal die anderen, allen voran die treffsicheren Joker Martin Harnik und Josh Sargent. Die beiden übernahmen somit am Freitag die Rolle des siegbringenden Einwechselspielers, die eigentlich Pizarro zugedacht ist. „Es ist doch schön, dass auch andere von der Bank kommen können und dann Akzente setzen“, betonte Baumann.

Für den Sportchef war das Düsseldorf-Spiel außerdem ein gutes Beispiel dafür, dass Pizarro keineswegs den jungen Stürmern einen Platz wegnimmt, wie es einige bei seiner Verpflichtung befürchtet hatten. Denn: Obwohl der Peruaner spielte, kamen auch die Youngster Sargent und Johannes Eggestein zum Einsatz.

Spieler statt Mentor

„Claudio kann den jungen Spielern mit seiner Erfahrung helfen“, verdeutlichte Baumann. Als Mentor oder gar Stürmer-Trainer sei Pizarro dennoch nie gedacht gewesen. „Wir haben ihn als Spieler verpflichtet, der auch spielen soll“, sagte Baumann. Dem Sportchef ist es also nur recht, dass Pizarro deutlich häufiger auf dem Platz steht, als viele erwartet hatten. Es zeigt, dass Werders Plan mit der Sturmlegende aufgegangen ist. „Claudio ist wichtig für uns“, unterstrich Baumann.