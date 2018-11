Darum scheiterte Klaassen in England

Bei Ajax Amsterdam war Davy Klaassen der Schlüsselspieler, beim FC Everton konnte sich Werders Neuzugang dagegen nicht durchsetzen. Sportjournalist und Everton-Experte Phil Kirkbride erklärt warum.

Die Begeisterung war groß im blauen Teil von Liverpool – und die Erwartungen ebenso. Vor genau einem Jahr bestritt Davy Klaassen sein erstes Spiel für den FC Everton. Der Premier-League-Klub bezwang den MFK Ruzomberok in der Europa-League-Qualifikation mit 1:0. Klaassen stand 86 Minuten auf dem Platz und wurde anschließend in der Presse für seine Gedankenschnelligkeit und seine Übersicht gelobt. Im Rückspiel in der Slowakei bereitete der Mittelfeldspieler dann sogar den 1:0-Siegtreffer der Engländer vor. Bei Everton waren sich danach alle einig: Die Neuverpflichtung aus den Niederlanden kann diese Mannschaft prägen. Heute ist klar: Daraus wurde nichts.

Klaassen absolvierte nur 16 Pflichtspiele für den Klub aus Liverpool, erzielte dabei keinen Treffer, saß phasenweise nur auf der Tribüne und durfte daher in diesem Sommer wechseln. Werder schlug jetzt für eine kolportierte Ablösesumme von 15 Millionen Euro zu. Ohne das enttäuschende Jahr in England wäre der 16-fache niederländische Nationalspieler für die Bremer niemals finanzierbar gewesen. Trotzdem stellt sich die Frage, warum dem 25-Jährigen, der Ajax Amsterdam zuvor als Kapitän ins Europa-League-Finale geführt hatte, der Durchbruch in der Premier League verwehrt blieb.

"Ein einziger Kampf"

„Der englische Fußball war für Davy ein einziger Kampf“, schildert Phil Kirkbride, Everton-Experte der Tageszeitung „Liverpool Echo“. „Er ist ein talentierter Fußballer, aber er war diese physische Intensität und die Geschwindigkeit nicht gewohnt und kam damit nicht zurecht.“

Zusätzlich erschwert wurde Klaassen die Eingewöhnung dadurch, dass der FC Everton eine turbulente Saison erlebte. Trainer Ronald Koeman, der seinen Landsmann Klaassen nach Liverpool geholt hatte, musste schon im Oktober 2017 gehen. David Unsworth übernahm für einen Monat, dann kam Sam Allardyce. Der neue Coach setzte nicht auf Klaassen. Er wisse nicht so recht, was er von ihm halten solle, sagte Allardyce einmal. Nachdem Everton zwischenzeitlich in Abstiegsgefahr geschwebt hatte, endete die Spielzeit auf Rang acht. Seit Anfang Juli trainiert nun Marco Silva die „Toffees“. Der Portugiese nahm Klaassen in der Saisonvorbereitung unter die Lupe und gab ihm nun das Okay für einen Wechsel.

Es gibt allerdings nicht wenige Everton-Fans, die den Abgang des Niederländers bedauern. Er habe nie eine richtige Chance bekommen, schreiben viele in den sozialen Netzwerken. Klaassen sei beliebt gewesen bei den Everton-Anhängern, weil er sich stets vorbildlich verhalten habe, betont Journalist Kirkbride. „Er hat eine exzellente Einstellung und ist enorm professionell.“