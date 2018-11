Darum liebt Werder die Legende Pizarro

Die abermalige Rückkehr von Claudio Pizarro zu Werder verzückt die Werder-Fans. Warum dem Peruaner an der Weser derart viel Liebe entgegenschlägt, versucht auch "11freunde.de" zu erklären.

"Was ist grün und riecht nach Liebe?", fragt das Magazin "11freunde" auf seiner Internetseite bereits in der Überschrift – und dürfte damit vielen Werder-Fans aus der Seele sprechen. In den folgenden Zeilen geht es um den Legendenstatus, den der Peruaner an der Weser genießt, die imposanten Zahlen seiner Karriere und die Qualitäten, die der fast 40-Jährige noch immer mitbringt. "Was seinen Beruf angeht, ist der Mann vermutlich der deutscheste Südamerikaner aller Zeiten", heißt es in dem Artikel. Auch und vor allem in der Sommerpause. "Malochen, statt mal den lieben Gott ´n guten Mann sein lassen."

Dass er nicht zwingend ein Mann für die Startelf ist – geschenkt. Dass die Erwartungen nicht die allerhöchsten sind – ebenfalls geschenkt. Vielmehr sei der Transfer "eine der romantischsten Geschichten in dieser so unromantischen Zeit", schreibt "11freunde.de". Und genau deshalb "werden in der kommenden Saison Zehntausende nur seinetwegen ins Weserstadion kommen, werden Menschen, die bei seinen ersten Toren für Werder gerade durch die Pubertät schlingerten, ihrem Nachwuchs ein Pizarro-Trikot schenken und vor lauter nostalgischer Gefühlsduselei gar nicht mehr wissen, wohin mit sich."

