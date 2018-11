Darum kam Eggestein für Bargfrede

Johannes Eggestein hat kurz vor seinem Startelf-Debüt in der Bundesliga gestanden. Dass er beim Heimspiel gegen Gladbach erst zur zweiten Halbzeit kam, lag daran, dass Philipp Bargfrede rechtzeitig fit wurde.

Beim 1:3 gegen Borussia Mönchengladbach ist Philipp Bargfrede nach 45 Minuten nicht aufgrund einer Verletzung ausgewechselt worden, sondern aus taktischen Gründen. Das erklärte Trainer Florian Kohfeldt nach dem Spiel. Am Freitag hatte Bargfrede das Abschlusstraining verpasst, sich am Sonnabend aber einsatzbereit gemeldet. Somit agierte er eine Halbzeit lang als Sechser – mit dem Ball vor einer Dreierkette um Mittelmann Nuri Sahin, gegen den Ball neben Sahin auf einer Doppelsechs.

„Er hätte noch einen kleinen Moment gekonnt“, erklärte Kohfeldt seinen Wechsel zur Pause, als Bargfrede Platz machte für Johannes Eggestein. „Aber ich wollte im Positionsspiel bleiben, den offensiven Wechsel über Jojo und zudem kein weiteres Risiko eingehen.“ Zu Beginn der zweiten Halbzeit stellte sich Werder beim Stand von 0:1 dann so auf, wie es für Kohfeldt schon vom Anpfiff weg denkbar gewesen war: Maximilian Eggestein zog sich zurück auf die Sechserposition, Johannes agierte auf der Achterposition, die sonst sein Bruder belegt.

Die beiden hatten zuletzt im DFB-Pokal gegen Weiche Flensburg erstmals gemeinsam in einem Pflichtspiel in der Startelf gestanden. In der Bundesliga müssen die Eggesteins weiter darauf warten – auch weil Bargfrede rechtzeitig fit wurde gegen Gladbach.

