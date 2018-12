Darum hat Werder richtig gute Siegchancen

Schafft Werder es wirklich? Gelingt nach 15 Niederlagen am Stück mal wieder ein Bundesliga-Sieg gegen die Bayern? Die Chancen stehen tatsächlich nicht schlecht, Mein Werder nennt fünf Gründe für einen Triumph.

Die Gegentore

Es ist ein für Münchener Verhältnisse beeindruckender Wert: Satte 17 Treffer hat der Branchenprimus in zwölf Spielen schon kassiert. Das ist bei einem mit Weltklasse-Könnern gespickten Team kaum vorstellbar. In der Saison 2015/2016 gab es unter dem damaligen Trainer Pep Guardiola ebenfalls 17 Gegentore – in der gesamten Spielzeit! Mit der jetzigen Zwischenbilanz reichte es letztmals vor einer gefühlten Ewigkeit zum Titel. 1974 war es, um genau zu sein.

Wenig verwunderlich, dass die Abwehrarbeit für reichlich Missmut sorgt. Uli Hoeneß brandmarkte sie mit dem Wort „Slapstick“ und schob hinterher. „Es war wie in einem schlechten Film.“ Zudem habe der Bayern-Präsident das Gefühl, „dass man bei jedem Angriff Gefahr läuft, ein Gegentor zu bekommen.“ Und auch Coach Niko Kovac meinte ungläubig: „Das sind individuelle Fehler, die kein Trainer der Welt verhindern kann. Das muss der Spieler lösen, wie er es eben lösen muss. Das Verteidigen ist eigentlich relativ einfach.“ Eine Ausgangslage, die Werder Mut machen sollte und quasi dazu einlädt, die Gäste ordentlich zu beschäftigen. So schwer das gegen einen Kader dieser Güte auch sein mag.

Das Tempo

Die Bayern wirken vor allem dann angreifbar, wenn es richtig schnell geht. Werder-Trainer Florian Kohfeldt hat in seiner Vorbereitung auf das Heimspiel am Sonnabend beobachtet, „dass die Bayern aktuell sogar bei Kontern Räume anbieten“. Sein Düsseldorfer Kollege Friedhelm Funkel meinte zuletzt nach dem überraschenden 3:3 in München gar: „In der Defensive sind sie sehr, sehr anfällig“, vor allem deshalb, weil „Selbstvertrauen und Grundschnelligkeit“ fehlten.

Für Werder bietet das fraglos Optionen, allerdings müsste die Systemfrage noch einmal komplett überdacht werden. In der Theorie wären Milot Rashica und Florian Kainz prädestiniert für einen Startelf-Auftritt als vorderste Spitzen, da sie bei Werder die meisten PS auf den Rasen bringen. Das könnte reichen, um die Geschwindigkeitsdefizite der Bayern zu nutzen. Das Problem: Sowohl der Kosovare als auch der Österreicher sind nicht gerade als eiskalte Knipser bekannt. Allzu viele Chancen wird es nämlich wohl selbst gegen schwächelnde Münchener nicht geben. Andererseits haben beide Spieler schon bewiesen, dass sie wichtige Tore erzielen können. Warum nicht also auch jetzt?

Das Selbstverständnis

Das bis dato letzte Aufeinandertreffen im vergangenen Januar war wie eine Offenbarung für die Bremer. Trotz einer 2:4-Niederlage in München. Dort haben sie gemerkt, dass sie sich mit ihrer Art Fußball zu spielen, nicht einmal vor dem Rekordmeister verstecken müssen. Dieses Spiel bildet im Grunde bis heute die Basis für alles, was Florian Kohfeldt mit seiner Mannschaft anstellt. Diese Begegnung ist der Referenzwert, der immer wieder von den Beteiligten genannt wird. Daraus ist ein neues Selbstverständnis erwachsen, das fernab jeglicher Überheblichkeit liegt, aber trotzdem das eigene Können in den Vordergrund stellt.

Natürlich gibt es auch weiterhin einen großen Respekt vor dem FCB – alles andere wäre auch grob fahrlässig –, aber er fällt vielleicht nicht mehr ganz so übermäßig aus wie sonst. Ein ligaweites Phänomen. Anstatt in Ehrfurcht zu erstarren und das nächste Debakel über sich ergehen zu lassen, ist der Glaube an sich selbst inzwischen wieder mehr als eine gern bemühte Floskel.

Die Moral

Werders neue Mentalität stärkt obendrein die Moral, was sich bereits drei Mal in Ergebnissen ausgedrückt hat. Beim Saisonauftakt wurde gegen Hannover spät ein Rückstand bereinigt, in Frankfurt sorgte ein Rashica-Freistoß für Jubel. Und zuletzt in Freiburg reichte es im Schlussspurt tatsächlich noch zu einem Remis. Anders die Bayern: Gerade in der Schlussphase schwächelte das Star-Ensemble in der Liga zuletzt. Wo einst geduselt wurde, gab es nun Rückschläge. Unerwartete Fehler führten dazu, dass plötzlich mächtig gewackelt wurde und der Meister angreifbar war.

Werder tut also gut daran, auch dieses Mal bis zum Ende an die eigene Chance zu glauben. Denn was hat die Mannschaft eigentlich zu verlieren? Antwort: Nicht viel. Tabellarisch steht Werder so gut da wie lange nicht – und ohne den Druck des Abstiegskampfes könnte es noch einmal eine zusätzliche Leichtigkeit geben.

Das Theater

Die Zeiten des FC Hollywood schienen vorbei. Mittlerweile gibt es aber wieder allerlei Querelen an der Säbener Straße. Die Verantwortlichen reagieren enorm dünnhäutig und liefern den Nährboden für Nebenkriegsschauplätze. Der ausbleibende Erfolg hat dazu geführt, dass auch mannschaftsintern nicht überall die Sonne scheint. Besonders Trainer Niko Kovac steht bei Teilen des Teams in der Kritik. „Man sprach von Vieren, die gegen uns seien, aber man sprach nicht von denen, die auf meiner Seite sind“, sagte Kovac nach dem Champions-League Duell mit Benfica Lissabon, bei dem es eine demonstrative Umarmung mit Franck Ribery gegeben hatte.

Nach dem 5:1-Erfolg gegen die Portugiesen sagte Kovac zudem beinahe verteidigend: „Die Spieler sehen, dass das, was wir ihnen an die Hand geben, schon sinnvoll ist. Nur sie müssen es eben 90 Minuten mit Leben füllen.“ Das klingt trotz des Sieges alles reichlich fragil. Werder hat eine gute Gelegenheit, das gesamte Gebilde wieder etwas näher an den Einsturz zu bringen. Das weiß auch Arjen Robben: „Wenn du am Samstag nicht gewinnst, ist wieder Unruhe.“

