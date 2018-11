Darum hat sich Klaassen für Werder entschieden

Um Davy Klaassen nach Bremen zu locken, war nicht nur viel Geld nötig: Vor allem musste der Spieler überzeugt werden. Wie genau das passierte, verriet Klaassen nun bei "Werder.de".

Ein wenig mysteriös mutete sie schon an, die "Dienstreise", mit der Werder am Dienstagabend eine unangekündigte Abwesenheit von Florian Kohfeldt erklären wollte. In der Folge wurde eifrig spekuliert: War Werders Chefcoach nach Liverpool gereist, um den neuen Kreativspieler für das Mittelfeld zu überzeugen?

Nur wenige Tage später ist Davy Klaassen, eben jener herbeigesehnte Kopf für das Bremer Zentrum, offiziell Werderaner – und verrät gegenüber "Werder.de", dass die Geschichte sich fast genau so zugetragen hat: Dass das Treffen mit der Bremer Delegation in Manchester stattgefunden hat und nicht an der Merseyside, ist ein verschmerzbares Detail. Nach dem Gespräch mit Kohfeldt sei er "wirklich total enthusiastisch" gewesen, betont Klaassen. Denn: "Die wichtigsten Gründe waren einerseits die Ambitionen des Klubs und andererseits die Art und Weise, mit der der Trainer spielen möchte."

Im Klartext bedeutet das: Werder möchte angreifen, einerseits auf der Tabelle, andererseits mit offensivem Fußball auf dem Platz. Kohfeldts Vision konnte auch Klaassen mit einer gewissen Begeisterung anstecken: "Er hat mir erklärt, wie wir spielen wollen und welche Rolle mir zukommt", verrät der Niederländer. "Danach war für mich klar, dass ich zu Werder wechsele."

Wiedervereinigung mit Moisander

Kein Wunder: Die Position des linken Achters mit kreativen Freiheiten, die Werder neben Maximilian Eggestein und vor Philipp Bargfrede besetzen möchte, spielte Klaassen in ähnlicher Ausführung bereits während seiner erfolgreichen Jahre bei Ajax Amsterdam. Aus dieser Zeit kennt Werders neue Nummer 30 noch Niklas Moisander, seinen Vorgänger als Kapitän beim niederländischen Spitzenklub. "Ich habe mit ihm über Werder gesprochen", berichtet Klaassen. "Er hat mir ausschließlich gute Dinge berichtet."

Wie Moisander, der im Abwehrzentrum gesetzt ist und erst jüngst seinen Vertrag in Bremen verlängerte, soll Klaassen ein zentraler Baustein des neuen Bremer Stils werden. "Wir wollen einfach guten Fußball spielen, attraktiven und offensiven Fußball", bringt Klaassen seine Ziele mit den Grün-Weißen auf den Punkt – und ergänzt: "Und natürlich gewinnen."