Dardais Alptraum in Grün und Weiß

Ganz Bremen freut sich auf die Hertha und zwei Spieler dabei ganz besonders. Völlig anders ist die Lage bei Berlins Trainer Pal Dardai: Für den gibt es nichts Schlimmeres als die Spiele gegen Werder.

Werder klar vorn:

In bisher 79 Pflichtspielen (Bundesliga, 2. Liga Nord, DFB-Pokal und Oberliga) siegte Werder insgesamt 41 Mal, Berlin kommt bisher nur auf 20 Siege. In der Bundesliga lautet die Bilanz: 36 Werder-Siege, 19 Hertha-Siege und 16 Remis.

Bremer Lieblingsgegner:

Bremen ist seit zehn Bundesligaspielen gegen die Hertha ungeschlagen (fünf Siege, fünf Remis). Länger ist Berlin gegen keinen anderen Bundesligagegner ohne Sieg. Werder ist gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten so lange unbesiegt wie gegen die Berliner. Nur gegen die Bayern (38) kassierte Berlin in der Liga mehr Niederlagen als gegen Bremen. Und ebenfalls nur gegen den Rekordmeister (152) fing sich die Hertha mehr Gegentore ein als gegen Bremen (126). Überhaupt ist Berlin so etwas wie der Bremer Lieblingsgegner dieses Jahrtausends: Insgesamt 20 Bundesligaspiele hat Werder gegen Hertha gewonnen (bei sechs Remis und acht Niederlagen) - gegen kein anderes Team gab es in diesem Zeitraum so viele Siege. Die letzte Niederlage aus Bremer Sicht gab es am 13. Dezember 2013 in der Hauptstadt, damals ein 2:3.

Ein paar Probleme auswärts:

Werder hat in der Liga zuletzt nur eins von sechs Auswärtsspielen gewonnen (bei zwei Remis und drei Niederlagen), beim Rückrundenstart gab es ein 1:0 in Hannover. Wer aber nach Europa will, sollte ab und an auch mal auswärts gewinnen - gerade bei einem direkten Kontrahenten.

Werder ist Dardais Kryptonit:

Kein anderer Klub verursacht bei Herthas Coach so viele Bauchschmerzen wie Werder. Als Spieler kassierte Dardai im Hertha-Trikot so viele Niederlagen wie gegen keinen anderen Gegner (13) und als Trainer wartet er nur gegen Düsseldorf und eben Werder auf seinen ersten Sieg als Bundesligatrainer. Allerdings hat er gegen die Fortuna auch erst ein Mal gespielt - gegen Bremen dagegen schon sieben Mal.

Kruse mag die Hertha:

Max Kruse war seit seiner Rückkehr nach Bremen im Sommer 2016 an vier der sechs Werder-Treffer gegen Hertha beteiligt (drei Tore, ein Assist).

...und Pizarro auch:

An Spiele gegen Berlin hat Claudio Pizarro fast ausnahmslos gute Erinnerungen: Der Routinier schoss in der Bundesliga 14 Tore gegen Hertha (nur gegen den HSV mehr) und schnürte gegen die Berliner bislang schon fünf Doppelpacks.

Rosi-Show beim höchsten Auswärtssieg:

Im Frühjahr 2007 kämpfte Werder drei Spieltage vor Schluss noch um die Meisterschaft und hatte mit der Hertha eine vermeintlich hohe Hürde zu nehmen. Ein überragender Markus Rosenberg genügte dann aber, um die Alte Dame fast zu überrollen. Der Schwede erzielte beim 4:1 einen Dreierpack, dazu traf Diego. Für die Meisterschaft reichte das am Ende zwar nicht, immerhin ist es bis heute aber der höchste Sieg im Olympiastadion.

Es klingelt einfach immer:

Werder traf in dieser Spielzeit als einziges Team in jedem Bundesligaspiel. Nur 2004/05 hatten die Hanseaten eine längere Torserie ab Saisonstart, damals blieb Werder erst am 24. Spieltag erstmals ohne eigenen Treffer. Damals gab es ein 0:1 beim späteren Meister FC Bayern.

Die Joker stechen weiter:

Kevin Möhwald erzielte beim 4:0 gegen den FC Augsburg bereits das 9. Jokertor von Werder in dieser Bundesliga-Saison (wie Borussia Mönchengladbach). Nur die Einwechselspieler von Borussia Dortmund erzielten bisher mehr Tore (14).

