„Dann verwandelt sich das Stadion in eine Kirche“

In einem exklusiven Ausschnitt diskutiert der Rasenfunk Werders 4:0 gegen Augsburg. Zu Gast bei Moderator Max-Jacob Ost sind Jonas Friedrich von Sky und Günter Klein vom „Münchner Merkur“.

Ja, man habe nach den Bundesliga-Ergebnissen zuletzt ein „leichtes Grummeln“ in Bremen verspürt, sagt Günter Klein vom „Münchner Merkur“ über Werder. Vor allem das 1:1 in Nürnberg habe die Euphorie gedämpft. „Das hat sich nach dem Augsburg-Spiel aber erledigt.“ Bremen habe seinen Gegner eiskalt ausgekontert, so ein Teil von Kleins Analyse in der aktuellen Folge des Rasenfunk-Podcasts.

Auch Jonas Friedrich von Sky war vom Auftritt der Hanseaten begeistert, eine „runde Sache“ sei das am Sonntag gewesen. Zusammen mit Moderator Max-Jacob Ost diskutieren sie über die Gala im Weserstadion – und erklären, wann sich dieses während des Spiels in eine Art Kirche verwandelt.

Den exklusiven Werder-Part des Rasenfunks könnt ihr euch hier anhören:

Die komplette Folge gibt es hier.