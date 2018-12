„Dann sind wir weg vom Fenster“

Der ehemalige Werder-Boss Klaus-Dieter Fischer fordert, dass sich Werder auf die Zeiten nach „50+1“ vorbereitet. Welchen Weg er dafür bevorzugt, erklärte er im Interview mit der „Deichstube“.

Werders Ehrenpräsident und langjähriger Funktionär Klaus-Dieter Fischer glaubt, dass die sogenannte 50+1-Regelung im deutschen Profifußball bald abgeschafft werden wird. „In den nächsten fünf Jahren“ werde sie fallen, sagte er in einem Interview mit der „Deichstube“. Dafür „muss Werder gerüstet sein“.

Allerdings kritisierte er, dass im Verein „zu wenig an Alternativen gedacht werde“. Neue Geldquellen müssten erschlossen werden – „und zwar von außen“. Seine „Lieblingslösung“ dafür wäre ein Investorenpool aus Unternehmen, die aus der Region kommen. Denn dann „wäre sehr wahrscheinlich Herzblut dabei“, sagte der 78-Jährige.

Wichtig sei, dass Werder den richtigen Zeitpunkt nicht verpasse, was den Einstieg von Investoren angeht. „Sonst sind wir irgendwann weg vom Fenster“, so Fischers These. Und: „Wir müssen unser Know-how in andere Länder wie China verkaufen – und natürlich unsere fantastische Jugendarbeit fortsetzen. Dafür ist das neue Nachwuchsleistungszentrum extrem wichtig.“

