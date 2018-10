„...dann gewinne ich nächstes Jahr“

Mit Schweden hat er bei der WM gespielt, mit Werder mischt er die Bundesliga auf: Ludwig Augustinsson. Demnächst könnte er sogar zu Schwedens Abwehrspieler des Jahres gewählt werden. Aber er ist skeptisch.

Ludwig Augustinsson hat sich diese Woche gefreut. Weil er nominiert worden ist zum besten Abwehrspieler Schwedens in diesem Jahr. „Ich bin happy, weil es bedeutet, dass ich eine gute Saison gespielt habe“, sagt Werders Linksverteidiger, der mit der schwedischen Nationalmannschaft auch bei der WM in Russland gespielt hat.

Bei der Wahl zum besten Abwehrspieler hat Augustinsson aber harte Konkurrenz, eine „tough competition“ , nennt er es. Neben ihm sind auch noch Andreas Granqvist und Victor Lindelöf nominiert. Granqvist, 33, war bei der WM Schwedens Abwehrchef und heimlicher Star mit zwei Toren. Lindelöf wiederum kann damit punkten, bei Manchester United unter Vertrag zu stehen und dort inzwischen Stammspieler zu sein.

„Ich glaube, ich gewinne es diesmal nicht“, sagt Augustinsson, kündigt aber schon einmal an: „Dafür dann nächstes Jahr.“ Die Auflösung der diesjährigen Wahl gibt es am 12. November in Stockholm, dann ist Augustinsson bei der Nationalmannschaft in seiner Heimat.