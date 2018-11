Dankert pfeift in Freiburg

Bastian Dankert wird das Bremer Auswärtsspiel in Freiburg leiten. Es ist das erste Werder-Spiel in dieser Saison für den Referee.

Die DFL hat die Schiedsrichter-Ansetzung für den 12. Spieltag der Bundesliga bekannt gegeben. Wenn Werder am Sonntag (15.30 Uhr) auswärts auf den SC Freiburg trifft, wird Bastian Dankert das Spiel leiten. Der 38-jährige Sportwissenschaftler aus Schwerin pfiff in dieser Spielzeit noch keine Partie mit Werder-Beteiligung, in der Vorsaison waren es deren drei: Mit einem 0:2 gegen den FC Bayern München, einem 1:0-Erfolg gegen den VfB Stuttgart und einem 0:0 gegen Hertha BSC war jeder Spielausgang einmal vertreten. Dankert ist den Grün-Weißen also weder ein gutes noch ein schlechtes Omen.

An den Seitenlinien wird Dankert von René Rohde und Markus Häcker unterstützt. Markus Sinn übernimmt die Rolle des vierten Offiziellen. Vor den Bildschirmen in Köln werden Benjamin Cortus und Christian Dietz als Videoassistenten-Gespann strittige Szenen unter die Lupe nehmen.

Die Umfrage zum Spiel gibt es hier: