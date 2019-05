Dankert pfeift Hoffenheim-Partie

Am Sonnabend trifft Werder im letzten Auswärtsspiel der Saison auf die TSG Hoffenheim (15.30 Uhr), nun ist auch klar, wer Schiedsrichter sein wird. So wurde Bastian Dankert aus Rostock für die Partie angesetzt.

Lediglich ein Mal hatte Werder bislang im Laufe dieser Saison das „Vergnügen“ mit Schiedsrichter Bastian Dankert - die Erinnerungen sind allerdings nicht allzu gut. Im November 2018 leitete der 38-Jährige den Bremer Auftritt beim SC Freiburg, der bekanntlich 1:1 endete. Für Aufregung sorgte vor allem ein Elfmeterpfiff des Unparteiischen, der auf Handspiel entschied, nachdem Niklas Moisander den Ball aus kürzester Distanz und mit hoher Geschwindigkeit an den Arm geschossen bekam. Insgesamt hat Dankert in seiner Karriere bislang zehn Werder-Spiele gepfiffen, dabei gab es zwei Bremer Siege sowie jeweils vier Remis und Niederlagen.

In Sinsheim wird der Referee an den Seitenlinien von René Rohde und Markus Häcker unterstützt, als Vierter Assistent ist Christian Leicher im Einsatz. Als Video-Assistenten sind an diesem Nachmittag Bibiana Steinhaus und Alexander Sather gefordert.