Werders Aufstellung bot in Augsburg einige Überraschungen. Unmittelbar verbunden mit der Hereinnahme von Claudio Pizarro war nämlich auch eine Rochade von Kapitän Max Kruse. Sein Trainer war sichtlich angetan.

Yuya Osako war nicht da und Claudio Pizarro mühte sich im Zentrum. Wo also sollte er hin, der Max Kruse? Florian Kohfeldt überlegte und ließ seinen Kapitän ausnahmsweise auf die rechte Seite ziehen – immer wieder auch mit Zug in die Mitte. Nachdem es zuletzt einige Kritik am 30-Jährigen gegeben hatte, antwortete Kruse mit seinem ersten Saisontor und vielen weiteren gelungenen Aktionen.

„Natürlich musste er sehen, dass er in dieser Rolle ein wenig anders verteidigen muss“, sagte Florian Kohfeldt. „Das hat er aber auch gut gemacht.“ Die defensive Arbeit war jedoch nur der eine Teil, Kohfeldt gefiel vor allem der Zug im Angriff. „Heute kam wieder diese Kruse-Aktion, wo er mit einem einzigen Ball in die Tiefe und auch wieder zu Abschlüssen kommt“, schwärmte der Coach, für den dieser Auftritt letztlich nur eine Bestätigung war. „Ich habe nicht den leisesten Zweifel daran, dass Max eine sehr gute Saison spielen wird. Er ist auf dem richtigen Weg – und da wird noch einiges Kommen.“

Wer war euer „Man of the Match“ gegen Augsburg?