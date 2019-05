„Da muss ich mich totlachen“

Wieder gab es im Weserstadion den Videobeweis, wieder hatte Werder das Nachsehen. Das sorgte nach dem Spiel verständlicherweise für Kritik - am Pfiff selbst, aber vor allem an der derzeitigen Regelauslegung.

Langweilig wird es nun wahrlich nicht, wenn Werder spielt. Das 2:2 gegen Borussia Dortmund war da nur eines von vielen Beispielen in dieser Saison. Ähnlich vielfältig ist allerdings auch der Ärger über die Entscheidungen der Unparteiischen. Oder wie es Max Kruse ausdrückte: „Der Elfmeter ist im Moment nicht unser Freund.“

Es ist jetzt etwas mehr als eine Woche her, dass nach dem DFB-Pokal-Halbfinale heiß diskutiert wurde. War es nun ein strafstoßwürdiges Foul von Theo Gebre Selassie oder nicht? Werder befand sich nach dem Aus gegen Bayern München in einem emotionalen Chaos, während in anderen Stadien weitere zum Teil kuriose Elfmeter gegeben wurden. Vor allem in Sachen Handspiel ist die Situation derart verworren, dass die einheitliche Linie eher einem Zickzackmuster gleicht. Und der Videobeweis, der eigentlich eine Hilfe sein soll, wirft aktuell mehr Fragen auf als Lösungen.

Kohfeldt macht seinem Ärger Luft

Am 32. Spieltag war das nicht anders. Und wieder einmal war Werder mittendrin. Nach begeisternden Minuten hatten die Bremer aus einem 0:2 ein 2:2 gemacht und drängten sogar auf den Siegtreffer. Als in der 78. Minute Mario Götze der Ball im eigenen Strafraum an die Hand sprang, rechneten viele Beobachter mit einem Strafstoß - doch Schiedsrichter Marco Fritz entschied nach Betrachtung der Bilder anders. „Für mich gibt es da eigentlich keine zwei Meinungen“, ärgerte sich Max Kruse. „Der Ball ist lange in der Luft, aber keiner berührt ihn und der Arm hat da eigentlich nichts zu suchen.“

Werders Cheftrainer sah es ganz ähnlich. Florian Kohfeldt hatte bereits während des Spiels voller Entsetzen die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und seinen Frust herausgebrüllt, als der Elfmeterpfiff ausgeblieben war. „Wir können darüber diskutieren, ob so etwas grundsätzlich Hand ist. Im Kontext dieser Saison ist es ein glasklares Handspiel“, erklärte er später. Und mehr noch: „Ich glaube, die Schiedsrichter wissen selbst nicht mehr, was sie pfeifen sollen und was nicht.“

Baumann verliert den Glauben

Es war deutlich zu spüren, Florian Kohfeldt fühlte sich benachteiligt. Dafür war einfach zu viel passiert. An diesem Abend, aber vor allem in den vergangenen Monaten. In der Hinrunde beispielsweise, als Werder erstmals wegen eines vermeintlichen Handspiels vor den Kopf gestoßen wurde. "Wenn ich an Niklas Moisander in Freiburg zurückdenke – da gibt’s dann Elfmeter", erinnerte Kohfeldt an eine Situation aus dem vergangenen Herbst. Damals hatte Moisander den Ball aus kürzester Distanz mit höchster Geschwindigkeit an den Arm bekommen, eine Reaktion war quasi unmöglich. "Da muss ich mich totlachen, es tut mir leid.“

Der Blick in die Vergangenheit war es auch, der Sportchef Frank Baumann sichtlich bewegte. „Im Kontext dessen, was bisher in der Saison gepfiffen wurde, ist das für mich ein klarer Elfmeter“, sagte er mit Blick auf die Götze-Szene. „Es gibt sicherlich auch ein, zwei Argumente dafür, warum man den Elfmeter nicht gegeben hat, aber für mich sprechen mehr Gründe dafür, dass man ihn geben muss.“ Und dann gelang es Frank Baumann, die gesamte derzeitige Bremer Gefühlswelt in einen einzigen Satz zu packen. „Es gibt ja immer diesen Spruch, dass sich in einer Saison alles ausgleicht - diesen Glauben habe ich aufgegeben.“