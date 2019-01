Werder-Trainer Florian Kohfeldt forderte die Fans vor dem Frankfurt-Spiel auf, so richtig für Stimmung zu sorgen. Außerdem sprach er auf der Pressekonferenz über sein Innenverteidiger-Duo und die Stärken des Gegners. Mein-Werder-Reporter Malte Bürger hat sich die Aussagen des Coaches angehört und kommt zu dem Fazit: „Da kommt richtig was auf Werder zu am Sonnabend!“

