Da kommt noch viel mehr...

Die Spielzeit 2018/2019 ist für Werder beendet. Grund genug, um noch einmal ganz genau hinzuschauen, wie sich die Bremer Profis in der abgelaufenen Saison geschlagen haben. Heute: Yuya Osako.

Yuya Osakos Wechsel ging im letzten Sommer fast ein wenig unter, intern galt der Japaner aber schon da als Königstransfer von und für Florian Kohfeldt. Osako zeigte schnell seinen enormen Wert für die Mannschaft, wurde dann aber gleich doppelt ausgebremst und fehlte Werder in einer sehr entscheidenden Phase der Saison.

Die Zahlen:

21 Einsätze, 15 davon von Beginn an, sind ebenso durchwachsene Zahlen wie die 1352 Spielminuten, die Osako auf dem Platz stand. Drei Tore bei 29 Torschüssen, zwei Torvorlagen und damit eine Torbeteiligung in jedem dritten Spiel sind für einen zentralen Angreifer auch in dieser überschaubaren Spielzeit etwas wenig.

Die Saison:

Die Statistik verzerrt in Osakos Fall das Bild und entspricht nicht dem eigentlichen Wert des Spielers für die Mannschaft. Vor der Saison ging der Wechsel des Japaners im Getöse um Davy Klaassen und später dann Claudio Pizarro fast unter, aber schon in diesen Tagen verwies Florian Kohfeldt auf den „eigentlichen Königstransfer“ vom 1. FC Köln. Die halbe Bundesliuga war hinter Osako her, Werder bekam den Spieler und sah in ihm ein zentrales Puzzlestück der sportlichen Entwicklung der Mannschaft.

Osako war trotz seiner verkürzten Vorbereitungsphase sofort drin in der Saison und deutete gleich in den ersten Spielen an, wie wichtig er für das Team sein kann. Osakos Raumgefühl und sein Timing, sich in den Zwischenräumen zu zeigen, ist in Werders Mannschaft ein Alleinstellungsmerkmal, dazu hatte er genug Wucht und Zug zum Tor, wusste als Vorbereiter und Torschütze zu überzeugen.

Mit Werders kleiner Krise im Herbst sackte auch Osakos Leistung ab, er wirkte überspielt und körperlich und geistig nicht mehr frisch genug. Die Nachwehen der WM-Strapazen vom Sommer und der wenige Urlaub danach schlugen in dieser Phase der Saison voll durch. Bis zur Winterpause kämpfte er sich noch durch - und kam dann vom Asiencup verletzt zurück. Immer wieder wurde sein Wiedereinstieg nach hinten verschoben, die ganze Angelegenheit entwickelte sich beinahe zu einem Politikum. Zehn Bundesligaspiele verpasste Osako deswegen, die Rückkehr feierte er standesgemäß mit einem Assist beim Spiel in Gladbach.

In der Endphase der Saison wurde Osako dann wieder wichtig, konnte bei der Aufholjagd auf die internationalen Plätze aber die entscheidenden Akzente auch nicht mehr setzen. Trotz der sehr widrigen Umstände und seiner langwierigen Verletzung spielte Osako eine gute Saison, die Lust auf mehr macht.

Der Ausblick:

Innerhalb der letzten zwölf Monate war kein Bremer Spieler so aktiv wie Osako. Mit Weltmeisterschaft, Bundesliga, Pokal, Asiencup und einigen Testspielen mit Japan und Werder spulte Osako ein brutales Pensum ab. Zur Copa America Mitte Juni stellt Werder den Spieler deshalb nicht ab und hofft auch eine „richtige“ Regeneration, die Sommerpause ist schließlich durch nichts zu ersetzen. Werder darf sich auf eine noch stärkere zweite Saison von Osako freuen, der nach Max Kruses Abgang im offensiven Mittelfeld oder im Angriff eine noch dominantere Rolle einnehmen dürfte.