„Da ist noch viel mehr drin“

„Wenn wir in Hannover gewinnen, wäre der Abstiegskampf vorbei“, sagt Milos Veljkovic im MEIN-WERDER-Interview. Zudem spricht der Verteidiger über Werders Potenzial, Vertragsgespräche und seine Frisur.

Herr Veljkovic, Florian Kohfeldt hat seinen Vertrag gerade um drei Jahre verlängert. Ist das ein Signal, das auch bei Ihnen ankommt?

Wenn ein Trainer, unter dem man spielt, seinen Vertrag verlängert, ist das eine gute Sache. Ich freue mich für ihn, er hat sich diesen Vertrag verdient.

Sie befinden sich ebenfalls in Verhandlungen mit Werder, es geht um Ihre Zukunft in Bremen. Hat die Entscheidung Kohfeldts Einfluss auf Ihre?

Stabilität in einem Verein ist definitiv gut, auch für mich. Darum wird diese Entscheidung auch auf meine Einfluss haben.

Was hat sich für Sie persönlich unter Kohfeldt verändert?

Taktisch spielen wir einen anderen Fußball, einen offensiveren. Das liegt mir, ich kann meine Stärken besser ausspielen. Dazu gehört der Spielaufbau, Halbräume anzuspielen, Diagonalpässe zu schlagen. Dazu kommt die Erfahrung, die mit jedem einzelnen Spiel größer wird. Dadurch steigen das Selbstvertrauen und das Selbstverständnis, auch mal riskantere Pässe zu spielen. Mein Limit habe ich aber noch lange nicht erreicht, ich arbeite daran, in allen Bereichen besser zu werden.

Frank Baumann hat verkündet, am liebsten noch vor der WM mit Ihnen zu verlängern. Ist das auch Ihr Wunsch?

Das ist schön zu hören. Es gibt Gespräche, und die verlaufen auch positiv. Es geht also in die richtige Richtung, könnte man sagen. Weitere Gespräche werden aber noch

folgen.

Die WM ist eine große Bühne. Es geht oft sehr schnell, mit ein, zwei Spielen lässt sich mitunter der Marktwert vervielfachen. Ist es aus Ihrer Sicht nicht unklug, den Vertrag vor der WM zu verlängern?

Wie das Timing letztendlich ist, werden wir sehen. Mein Berater führt die Gespräche mit Frank Baumann und steht weiter mit ihm im Austausch. Mein Vertrag läuft bis 2019, ich fühle mich wohl in Bremen, ich spiele regelmäßig. Es gibt also keine Eile.

Sind Sie sicher für Serbien bei der WM dabei?

Mein Gefühl sagt mir, dass ich dabei bin. Die andere Sache ist, ob ich spiele. Ich habe erst zwei Länderspiele, da muss ich geduldig sein. Ein Signal vom Trainer habe ich bisher nicht bekommen. Und wann er seine endgültige Entscheidung trifft, weiß ich nicht. Er wird sich in den kommenden Wochen alle Kandidaten sehr genau anschauen. Spiele ich regelmäßig, rechne ich mir gute Chancen aus, im Kader zu sein.

Ihr Trainer ist Mladen Krstajic, der mit Werder 2004 das Double gewonnen hat. Ist es ein Vorteil für Sie, und sei es nur ein minimaler, weil er aufgrund seiner Bremer Vergangenheit einen besonderen Blick auf Werder hat?

Das kann ich nicht sagen. Er verfolgt unsere Spiele, wir haben uns auch schon über Werder unterhalten. Und natürlich mag er den Klub, weil er hier gespielt hat. Er kennt sich insgesamt gut in der Bundesliga aus.

Für Sie ist die Bundesliga die zweite Station im Ausland. Sie sind sehr jung zu Tottenham nach England gewechselt und haben dort in fünf Jahren für drei Klubs gespielt. Bleibt die Premier League ein Ziel, oder hat Sie eher verschreckt, wie Spieler dort teilweise hin und her geschoben werden?

Ich war wirklich sehr jung damals. (lacht) Langfristig könnte die Premier League vielleicht ein Ziel sein, sie ist eine attraktive Liga. Es kann auch sein, dass ich bis zum Karriere-Ende in der Bundesliga bleibe. Und das wäre völlig in Ordnung. Die Bundesliga gefällt mir fast so gut wie die Premier League. Hier sind die Stadien voll, alles ist super organisiert, Tempo und Niveau der Spiele sind sehr hoch.

Sprechen wir über das Spiel gegen Hannover. Durch die Ausfälle von Niklas Moisander und Ludwig Augustinsson muss die Viererkette zur Hälfte neu zusammengestellt werden. Was hat das zur Folge?

Wir haben gute Spieler im Kader, die das auffangen können, da gibt es volles Vertrauen in jeden. Eine eingespielte Viererkette funktioniert natürlich immer besser. In den letzten Wochen hat es aber auch immer funktioniert, wenn innerhalb der Mannschaft umgestellt wurde. Das ist ein Lob für jeden Spieler des Kaders.

Alle im Klub geben sich große Mühe zu betonen, dass die Klasse noch nicht gesichert ist. Würde ein Sieg in Hannover das verändern? Wäre der Abstieg damit verhindert?

Es geht nicht mehr um die beiden letzten Plätze, es geht um den Relegationsplatz. Sagen wir es so: Wenn wir in Hannover gewinnen, können wir nach vorne schauen. Dann wäre der Abstiegskampf vorbei.

Sie haben mit Sebastian Langkamp einen neuen Konkurrenten auf Ihrer Position bekommen. Für Sie eine zusätzliche Motivation?

Konkurrenzkampf ist gut und wichtig. Ich persönlich brauche keine zusätzliche Motivation, habe ich noch nie. Meine Karriere habe ich mir selbst erarbeitet. Bei Werder habe ich zu Beginn in der zweiten Mannschaft gespielt und mich dann Stück für Stück nach oben gearbeitet. Ich fühle mich nie sicher, ich arbeite jeden Tag, um zu spielen.

Werders aktueller Aufschwung ist nicht nur an der Punktezahl ablesbar, sondern auch an einem anderen, attraktiveren Fußball. Welche Entwicklung ist perspektivisch noch möglich?

Dass wir im Abstiegskampf guten Fußball spielen, ist nicht selbstverständlich. Auch nicht, dass wir selbst unter Druck eine spielerische Lösung suchen. Aus diesem Grund denke ich, da ist noch viel mehr drin. Vor allem, wenn wir die Saison besser starten als in der Vergangenheit. Aber zunächst müssen wir diese Saison gut beenden.

Bei Werder war es immer so, dass gute Spieler verkauft wurden, weil sie entweder zu einem größeren Klub wechseln wollten, oder der Klub die Einnahmen brauchte. Was würde es bedeuten, wenn im Sommer Leistungsträger gehen würden?

Ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber wenn fünf Spieler eine Mannschaft verlassen, ist das nie gut. Werder hat ein starkes Signal gesendet mit den Vertragsverlängerungen von Florian Kohfeldt, Philipp Bargfrede und Fin Bartels. Das ist gut für die Fans, den Klub und auch für mich.

Spüren Sie eine Aufbruchstimmung im und um den Klub?

Wir sollten jetzt noch nicht zu weit in die Zukunft denken. Jetzt zählt es, die Saison gut zu Ende zu spielen. Der Trainer hat uns verinnerlicht, in jedes Spiel zu gehen, um es zu gewinnen. Ganz egal, wo und gegen wen wir spielen. In der nächsten Saison können wir uns neue Ziele setzen.

Es fällt auf, dass Sie noch immer lange Haare haben. Gab es nicht eine Wette, dass Sie sie nach Ihrem ersten Tor abschneiden müssen? Und das haben Sie bereits beim 3:1 gegen Köln erzielt.

Na ja, eine Wette war das eher nicht. Es ist schon ziemlich lange her, dass meine Mitspieler gesagt haben: Bei deinem ersten Tor schneidest du dir die Haare. Und ich habe gesagt: Ja, okay, mache ich. Wie viel ich abschneide, habe ich nicht gesagt … (lacht)

Lange Zeit hatten Sie kurze Haare. Gibt es einen bestimmten Grund, dass Sie sie nun lang tragen?

Als Kind hatte ich lange Haare, fast eine Art Afro-Look. So will ich sie wieder haben, deshalb wachsen sie weiter.

Die Fragen stellte Christoph Sonnenberg.

Milos Veljkovic kam im Januar 2016 von Tottenham Hotspur zu Werder. Mit 15 Jahren wechselte er aus der Schweiz vom FC Basel zu Tottenham nach England, wurde dann an Middlesbrough und Charlton verliehen. Den Durchbruch in England schaffte er nicht. Jetzt steht der 22-Jährige, der 2015 mit Serbien U20-Weltmeister wurde, vor einer Vertragsverlängerung in Bremen.