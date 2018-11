„Da ist etwas am Wachsen“

Wenn Dietmar Hamann bei Sky die Bundesliga-Spiele analysiert, lobt er Werder oft in den höchsten Tönen. MEIN WERDER hat mit ihm über die Entwicklung der Bremer und Trainer Florian Kohfeldt gesprochen.

Dietmar Hamann: Nein, eher weniger.

Ich habe das aber nicht gesagt, um den Werder-Fans zu schmeicheln, sondern um die Leistungen des Trainers und der Mannschaft zu würdigen. Momentan gibt es ja die Diskussion darüber, dass sich die Mannschaften in der Bundesliga zu sehr neutralisieren und zu wenig Spektakel bieten. Florian Kohfeldt gibt seinen Spielern mit, dass man sich auch spielerisch aus dem Keller lösen kann.

Ich weiß nicht, ob es das überhaupt schon einmal gegeben hat. Da sagt einer: Ich mache jetzt nicht hinten die Schotten dicht, sondern habe das Vertrauen in die Spieler, dass wir spielerische Lösungen finden. Das ist etwas Außergewöhnliches, und das muss wertgeschätzt werden. Es macht einfach Spaß, Werder zuzuschauen.

Man muss jeden Trainerwechsel isoliert sehen. Auch mit Viktor Skripnik und Alexander Nouri lief es eine Zeit lang gut. Und nur weil es bei ihnen dann irgendwann nicht mehr funktioniert hat, heißt das ja nicht, dass es bei einem anderen Trainer genauso sein wird. Ich kannte Kohfeldt auch nicht, aber er ist im Verein hoch angesehen. Und wenn du so jemanden hast, dann musst du ihm die Chance geben. Dass Frank Baumann so mutig war, finde ich gut. Du musst Voraussetzungen schaffen, die es dem Trainer ermöglichen, Erfolg zu haben. Und diese scheinen in Bremen aktuell gegeben zu sein.

Ich habe das Gefühl, dass da etwas am Wachsen ist. Im Winter hat Werder sehr interessante Spieler verpflichtet. Der junge Rashica hat sicherlich großes Potenzial. Es ergibt für mich auch Sinn, Langkamp im Herbst seiner Karriere zu holen. Damit hast du Leute, die du sofort reinwerfen kannst. Und der Kampf um die Plätze wird angeheizt.

Bremen stand immer für attraktiven Offensivfußball. Kohfeldt hat gesagt: Wir kämpfen nicht ums Überleben, sondern wir spielen uns da raus. Du musst den Jungs dann aber auch deine Ideen vermitteln und ihnen das nötige Selbstvertrauen geben. Das hat er geschafft, und deshalb steht Werder für etwas, das man in der unteren Tabellenhälfte der Bundesliga derzeit nicht findet. Seitdem Kohfeldt da ist, gehen die Leute in Bremen aus dem Stadion nach Hause und sagen: Das ist unsere Mannschaft. Das in der kurzen Zeit zu schaffen, ist eine Leistung.

Er tritt selbstbewusst auf, ohne überheblich zu wirken. Florian Kohfeldt macht das souverän und scheint ein sehr intelligenter junger Mann zu sein, der auch die nötige Empathie mitbringt, um die Spieler mitzuziehen. Er setzt zum Beispiel einen Junuzovic auf die Bank und schafft es, das zu moderieren. Er hat einen Plan. Er weiß, was er will. Ich mag ihn.

Wenn sie das Gefühl haben, dass es zu viele junge Trainer gibt, müssen die Ex-Profis selbst in die Bresche springen. Wenn ich mir Stefan Ruthenbeck in Köln angucke: Der hat über 15 Jahre als Chemikant gearbeitet. Da gehört viel Demut und Willenskraft dazu, sich hochzuarbeiten. Viele Ex-Spieler sagen dagegen: Ich habe 300 Bundesliga-Spiele, wann kommt der erste Bundesligist und fragt mich, ob ich Trainer werde? Es ist gut, dass die jungen Leute da sind, weil sie den Fußball im Moment besser machen.

Die zwei besten jungen Trainer sind Julian Nagelsmann und Florian Kohfeldt.

Bei Tedesco muss man mal abwarten. Er schafft es im Moment, Schalke zu stabilisieren. Wenn du konstant oben bleiben willst, musst du aber lernen, das Spiel mit dem Ball zu kontrollieren. Das mussten die Schalker bisher nicht, weil sie kaum Tore kassieren und unheimlich effizient sind. Der nächste Schritt ist es, spielerische Lösungen zu finden. Das haben Kohfeldt und Nagelsmann schon gemacht, auch wenn man jetzt natürlich sagen kann: Schalke steht auf Platz zwei, was erzählst du mir da?

Ich bleibe mal dabei. Dass sie wieder unten reinrutschen, kann ich mir nicht vorstellen. Sie müssen sehen, dass sie schnellstmöglich von den Abstiegsplätzen wegkommen und die Saison gut zu Ende spielen. Mit Frank Baumann und Marco Bode sind sehr bodenständige Leute am Werk. Sie werden die Weichen dafür stellen, dass es in der nächsten Saison von Anfang an besser läuft. Werder hat eine richtig interessante Mannschaft beieinander, mit dem jungen Maximilian Eggestein, mit Philipp Bargfrede und Thomas Delaney, die sehr diszipliniert spielen. Jiri Pavlenka ist ein guter Torwart.

Man muss sich mal die Mannschaften angucken, die europäisch gespielt haben. Freiburg und Augsburg wären fast abgestiegen. Köln steigt jetzt möglicherweise ab. Wenn du dich als Mannschaft und als Spieler weiterentwickeln willst, musst du irgendwann nach Europa. Aber nach dem Abstiegskampf direkt Richtung Europa zu schielen wäre nicht das Richtige.

Ich habe mir die Bremer immer gerne angeschaut. Zu meiner Zeit gab es früher richtige Typen wie Bratseth oder Rufer. Werder hatte immer einen hohen Wiedererkennungswert, weil viele Spieler lange dort gespielt haben. Als ich klein war, war ich allerdings HSV-Fan. Mein Bruder Matthias war Werder-Fan.

Dietmar Hamann

war als Profi unter anderem für den FC Bayern und den FC Liverpool aktiv. Er gewann die Champions League, den Uefa-Cup und diverse andere Titel. Mit dem Nationalteam wurde er Vize-Weltmeister 2002. Heute analysiert der 44-Jährige die Bundesliga-Spiele als Experte des Bezahlsenders Sky.