Thomas Schaaf ist nicht nur Technischer Direktor bei Werder Bremen, sondern auch Kolumnist der „Deichstube“. Als solcher übt Schaaf Kritik am Anspruchsdenken einiger Fans.

Das Fußballgeschäft ist ein schnelllebiges geworden. Gerade Vereine in der unteren Tabellenhälfte verzichten häufig auf Kontinuität, um kurzfristig auf ausbleibende Resultate zu reagieren. Eine Entwicklung, die Thomas Schaaf, derzeit als Technischer Direktor bei Werder tätig, zwar nicht gutheißen, aber nachvollziehen kann. „Man kann leider viel besser eine Einzelperson ersetzen und auf Besserung hoffen, als die ganze Mannschaft auszutauschen“, schreibt Schaaf als Kolumnist für die „Deichstube“ – durchaus froh darüber, dass eine Ablösung von Florian Kohfeldt als Werder-Coach nicht zur Debatte steht.

Allerdings macht der einstige Bremer Erfolgscoach bereits erste Stimmen aus, die den grün-weißen Frieden gefährden könnten: „Viele erfreuen sich nicht an der positiven Situation, sondern nörgeln herum“, bemerkt Schaaf, der trotz lediglich 16 Punkten in den letzten 16 Spielen und sechs Punkten Rückstand auf die Europa-League-Plätze das Saisonziel „immer noch in Reichweite“ sieht. Schaafs Fazit: „Da darf doch jetzt nicht gemeckert werden.“ Und auch die Partie gegen Schalke sei „kein Endspiel im eigentlichen Sinne“.

Hier geht es zur Schaaf-Kolumne in der „Deichstube“.