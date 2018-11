D wie Daun, Markus

An dieser Stelle tummeln sich Ikonen und Legenden des Klubs, schillernde Figuren und One-Hit-Wonder, große Stars und längst vergessene Namen: Im Mein-Werder-Wiki findet jeder seinen Platz.

Werder hatte im Sommer 2002 jede Menge Arbeit auf dem Transfermarkt, unter anderem musste die Offensivabteilung neu ausgerichtet werden. Einige Mittelstürmer verließen den Klub (Bogdanovic, Silva, Kern), Marco Bode beendete seine Karriere. Werder langte also kräftig zu und holte gleich sechs neue Offensivspieler – darunter auch Markus Daun von Bayer Leverkusen.

Daun galt als hoffnungsvolles Talent, bekam aber in Leverkusen kaum Spielzeit. Nach einer Leihe nach Aachen verlieh der Werksklub den Mittelstürmer für zwei Jahre weiter nach Bremen. Nach einem etwas schleppenden Start fand sich Daun bei Trainer Thomas Schaaf ganz gut zurecht und kam in den Spielen vor der Winterpause ins Rollen. Nach einer Roten Karte gegen Nürnberg wollte es in der Rückrunde aber nicht mehr so laufen und in seiner zweiten Saison - dem Double-Jahr mit der brutalen Konkurrenz im Angriff - spielte Daun kein einziges Mal mehr von Beginn an und war nur noch Bankdrücker.

Werder verzichtete nach zwei Jahren auf eine feste Verpflichtung und schickte Daun nach 41 Pflichtspielen und vier Toren für Bremen zurück nach Leverkusen. Über Nürnberg und Duisburg landete Daun letztlich ein paar Jahre später wieder in Aachen, wo er gebeutelt nach einigen schweren Verletzungen seine aktive Karriere beendete. Mittlerweile hat Daun die DFB-Trainerlizenz erworben und ist als Trainer der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln unterwegs.