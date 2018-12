Comeback von „MegaBit“, „MoAuba“ ist raus

Michael „MegaBit“ Bittner schafft beim PGL Fifa 19 Cup in Bukarest im Viertelfinale ein überragendes Comeback, Mohammed „MoAuba“ Harkous ist raus. Die Spiele des topbesetzten Turniers gibt es im Livestream.

Michael „MegaBit“ Bittner hat sich im Viertelfinale des PGL Fifa 19 Cups in Bukarest mit einem überragenden Comeback gegen Tim Latka durchsetzen können. Als der Werder-E-Sportler in der Halbzeit des Rückspiels bereits mit 2:5 gegen den Schalker zurücklag, sah alles nach einem Ausscheiden des Bremers aus. Doch „MegaBit“ bog das Gesamtergebnis noch in ein 6:5 um und steht nun im Halbfinale an der Xbox.

Weniger gut lief es für Mohammed „MoAuba“ Harkous. Der Bremer zockte an der Playstation 4 im Viertelfinale gegen Vize-Weltmeister Stefano Pinna vom PSV Eindhoven und unterlag dort. Damit ist das international topbesetzte Turnier für „MoAuba“ beendet.

Hier hat „MegaBit“ die K.o.-Runden-Partien getwittert:

Das Bracket für die KO-Runde! Es kommt zum deutschen Duell mit @timlatka pic.twitter.com/3hs9bZqPhn — Michael Bittner (@MegaBit98) 8. Dezember 2018

Hier gibt es die Spiele des PGL Fifa 19 Cups im Livestream: