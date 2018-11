Coach Bello und die Werder-Werte

Von Asien bis Amerika: 28 offizielle Werder-Fanklubs gibt es im Ausland. Die MEIN-WERDER-Redaktion stellt ein paar von ihnen vor. Diesmal: ein ganz besonderes Team aus Sierra Leone.

Coach Bello geht nicht ans Telefon. Es vergeht ein ganzer Vormittag, dann endlich schickt er eine Nachricht aufs Handy. Am Abend zuvor, schreibt Coach Bello, habe es in Freetown wieder fürchterlich geregnet. Das Mobilfunknetz sei immer noch gestört. "Melde dich später wieder", tippt er in den WhatsApp-Chat, "dann können wir hoffentlich sprechen." Über Sierra Leone. Über Fußball. Und über die Mannschaft, die Coach Bello seit ein paar Jahren trainiert: Werder Bremen.

Ja, wirklich.

Am Nachmittag also der nächste Versuch. Coach Bello geht sofort ans Telefon. Die Verbindung ist schwach, aber sie hält. Immerhin. Und Coach Bello fackelt nicht lange. "Wir haben das Finale leider verpasst", sagt er, "wir haben mit 8:9 im Elfmeterschießen verloren." Und das ausgerechnet am Tag vor seinem 40. Geburtstag. So ein Ärger. "Der Gegner war aber auch wirklich stark", sagt Coach Bello, und er findet, dass man das akzeptieren müsse. Area Best FC, Werders Gegner im Halbfinale, sei derzeit halt das beste Team in der Calaba Town Community in Freetown, der Heimat von Coach Bello. Und der Heimat von Werder Bremen.

Werder Bremen hat es zuletzt zu beachtlicher Bekanntheit in der Stadt gebracht, und das nicht nur, weil die Mannschaft von Coach Bello so erfolgreich spielt. Es ist vor allem der Name, der für Aufmerksamkeit sorgt. Die meisten Fußballteams in und um Freetown herum heißen Strikers, Stars oder Best. Aber Werder Bremen? "Das fällt auf", sagt Coach Bello, "aber das will ich ja auch erreichen. Ich will für unsere Werte werben, die nicht selbstverständlich sind in Freetown." Die Werte von Werder Bremen.

Fairness, Toleranz, Gleichberechtigung

Ende 2012, erzählt der Coach, habe ihn ein deutscher Tourist auf diese Idee gebracht. Coach Bello, der eigentlich Mohamed Bello Bah heißt, hatte ihn zufällig in Freetown getroffen. Sie seien ins Gespräch gekommen, hätten sich über Fußball ausgetauscht, aber auch über die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Probleme im Land. Sierra Leone ist nämlich reich an Bodenschätzen, aber hoch verschuldet und niedrig entwickelt. Jeder Zweite lebt von weniger als einem Euro am Tag, die humanitäre Lage ist schlecht und hat sich nach Ausbruch der Ebola-Epidemie 2014 nur noch verschlechtert.

"Über all diese Probleme haben ich mich also mit dem Touristen unterhalten", sagt Coach Bello, "und dann hat er mir von seinem Lieblingsklub Werder erzählt und von den Werten, für die dieser Verein eintritt." Fairness, Toleranz, Gleichberechtigung. Der Coach war begeistert und überzeugte seine Vorstandskollegen im Verein, der damals noch Alusine Street FC hieß, einen offiziellen Werder-Fanclub zu gründen.

Ein Jahr später kam das erste Paket mit Flagge und anderen Fan-Utensilien aus Bremen in Freetown an, Absender: der SV Werder. Und weil sie vom ersten Tag an so stolz auf ihre neuen Freunde aus Deutschland waren, beschlossen sie in Freetown einfach, den Alusine Street FC in Werder Bremen Sierra Leone umzubenennen.

"Ich würde sehr gerne mal zu einem Werder-Spiel"

Drei Mannschaften kicken inzwischen mit der berühmten Raute auf der Brust in Freetown, eine U 12, eine U 14 und eine U 17. Alle werden von Coach Bello trainiert, dem es bei seiner Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen aber um mehr geht als nur um Fußball. "Ich möchte, dass diese Kinder etwas lernen, damit sie mal ein besseres Leben haben", sagt er, "sie sollen lernen, dass man Konflikte ohne Gewalt lösen kann, also nicht so, wie sie es hier häufig auf dem Sportplatz erleben."

Außerdem achtet er darauf, dass seine Spieler einen Schulabschluss machen und dass sie möglichst aufs College gehen. Denn noch immer können nur rund die Hälfte aller Erwachsenen in Sierra Leone Lesen und Schreiben. "Ich hoffe", sagt Coach Bello, "dass das in Zukunft besser werden wird."

Der Coach hat aber auch noch einen zweiten, ganz persönlichen Wunsch. "Ich würde sehr gerne mal zu einem Werder-Spiel ins Weserstadion gehen", sagt er. Zweimal hat er schon eine Einladung erhalten, beides Mal musste er absagen, weil er wegen der Ebola-Epidemie nicht ausreisen durfte. "Außerdem wäre eine Reise nach Europa aktuell viel zu teuer für mich."