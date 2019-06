China oder Türkei?

Liverpool und Tottenham hatten Interesse an Max Kruse. Offenbar hat Werders Ex-Kapitän auf einen Wechsel spekuliert. Dann sagten beide Klubs ab - und Kruse steht noch immer ohne neuen Arbeitgeber da.

Es gibt sicher bessere Bewerbungsfotos als die, die gerade von Max Kruse im Umlauf sind. Zu sehen ist Kruse an einem grünen Pokertisch in Las Vegas, wo er im „Rio„-Hotel er an der „World Series of Poker“ teilnahm. Vergangenes Jahr gab es ähnliche Bilder, damals aber stand er bei Werder unter Vertrag. Nun ist die Lage eine andere, Kruse ist auf der Suche nach einem neuen Verein. Wo er am Ende landen wird, darüber lässt sich nur spekulieren. Klarer ist, wo er nicht landen wird.

Es waren durchaus große Optionen, die sich Kruse im Frühjahr geboten haben. Tottenham Hotspur klopfte an, der Klub suchte einen Ersatz für Christian Eriksen. Der Däne kam am Ende der Spielzeit auf 51 Einsätze, zuzüglichen sieben Länderspiele. Auch der FC Liverpool zeigte Interesse und nahm Kontakt zu Kruses Berateragentur EMG Mundial und dem Spieler selbst auf. Beide Klubs machten Kruse jedoch klar, dass er im Kader zwar eine Nummer sei, aber keine große. Eher die Nummer 15, 16, eben ein Ersatz für Stars der ersten Reihe.

Es sind beides Klubs, für die wahrscheinlich fast jeder Fußballer spielen würde. Und auch fast jeder Werder-Fan hätte nachvollziehen können, hätte Kruse bei Liverpool oder Tottenham einen Vertrag unterschrieben. Und er hätte Kruses Anspruch, Werder nur für eine sportlich große Aufgabe zu verlassen, entsprochen.

Trügerische Sicherheit

Auch Kruse war begeistert. Sowohl Liverpool als auch Tottenham aber wollten sich Zeit lassen und keine schnelle Entscheidung treffen. Dennoch ist Kruse offenbar davon ausgegangen, sich mit einem der beiden Interessenten einig zu werden. Aber dann sagten gleich beide ab. Kruse, das lässt sich durchaus so sagen, hatte sich verzockt. Und so sucht er noch immer einen neuen Arbeitgeber für die kommenden Jahre.

Momentan absolviert er sein übliches Sommerprogramm, einen entspannten Urlaub in den USA. Vergangenes Jahr unterzog er sich nach einer solchen Reise einer OP, es wurde Fett abgesaugt. Mehrere Kilo Übergewicht sollen es gewesen sein, die er nach Bremen mitschleppte. Aber mit Florian Kohfeldt hatte er einen Trainer, der sich trotz allem hinter ihn stellte. Und ihn spielen ließ, selbst in Phasen, in denen seine Leistung eher einen Platz auf der Bank gerechtfertigt hätten.

Nun wird sich Kruse in einem anderen Umfeld durchsetzen müssen, Werder hatte die Verhandlungen abgebrochen, da die Gehaltsvorstellungen beider Parteien sehr unterschiedlich waren. Fünf Millionen Euro hat Kruse nach Informationen von Mein Werder aufgerufen, mehr als die bisher gezahlten 3,5 Millionen pro Jahr. Werder hat ihm weniger geboten, Gespräche erschienen da sinnlos.

Nächster Halt: Istanbul?

Wo wird Kruse am Ende unterschreiben? In der Bundesliga wird kein Klub seine finanziellen Wünsche erfüllen, zumal Zweifel bestehen, wie viele Jahre der 31-Jährige auf höchstem Niveau noch in den Beinen hat. Die Optionen dürften nicht mehr allzu zahlreich sein. Am Ende, sagt jemand, der in der Branche bestens vernetzt ist, wird es wohl auf die Türkei oder China hinauslaufen. Wie die türkische Tageszeitung „Sabah“ meldet, liege Kruse ein unterschriftsreifer Drei-Jahres-Vertrag von Fenerbahce vor. Der Istanbuler Großklub sei bereit, 2,5 Millionen Euro Nettogehalt zu zahlen. Auf europäischen Fußball müsste Kruse verzichten: Fenerbahce beendete die abgelaufene Süper-Lig-Saison lediglich auf Rang sechs.