Chancenlos gegen Hoffenheim

Auch bei der TSG Hoffenheim war für die Werder-Frauen am Sonntag nichts zu holen. Sie kassierten eine verdiente 0:4-Pleite.

Vierte Niederlage in Folge für die Werder-Frauen: Die Bremerinnen haben am Sonntag mit 0:4 bei der TSG Hoffenheim verloren. In der Bundesliga-Tabelle rutschte die Mannschaft von Trainerin Carmen Roth somit auf den vorletzten Tabellenplatz ab.

In der ersten Halbzeit hielten die Werder-Frauen gegen Hoffenheim noch gut mit. Zur Pause stand es 0:0. Nach dem Seitenwechsel schafften die Gastgeberinnen dann jedoch klare Verhältnisse. Maximiliane Rall (49.), Tabea Waßmuth (51.), Nicole Billa (68.) und Sarai Linder (88.) erzielten die Tore zum letztlich verdienten Erfolg der Hoffenheimerinnen.