Chance und Auftrag für Werder

Die WM in Russland hat die Bedeutung von Standards nachgewiesen. Werder war in dieser Disziplin zuletzt nicht mehr so auffällig – sollte sich die veränderten Rahmenbedingungen aber zunutze machen.

Eine Welt- oder Europameisterschaft ist nicht unbedingt der Wettbewerb, der neue Maßstäbe oder Trends setzt. Die Vorbereitungszeit auf so ein Endturnier ist knapp bemessen, die Spieler trainieren den Rest der Saison über in ihren Vereinsmannschaften, von denen die besten auch aus den jeweils besten Spielern der Welt zusammengekauft sind.

Die Voraussetzungen für unterhaltsamen, offensiv geprägten Fußball sind also ganz andere als zum Beispiel in der Bundesliga oder der Champions League. Dort werden die „wahren“ Trends gesetzt, dort bleibt mehr Zeit für Entwicklungen und dort ist auch der nackte Ergebnisfußball nicht so ausgeprägt wie bei einem Turnier, in dem nach zwei Spielen der Gruppenphase schon wieder Schluss sein könnte.

Wenn die WM in Russland aber eines gezeigt hat, dann war das die Bedeutung von Standardsituationen im modernen Fußball. 71 der 169 Treffer wurden nach einem sogenannten ruhenden Ball erzielt, also nach einer Ecke, einem Freistoß, einem Elfmeter oder einem Einwurf. Am Ende waren es 42 Prozent aller Tore, so viele wie noch nie bei einem Turnier. England, für seine „neue“ Spielweise wohl eine Spur zu überschwänglich gefeiert, erzielte neun seiner zwölf WM-Tore nach einem Standard, also 75 Prozent. Und 15 der 32 Teams erzielten mindestens 50 Prozent ihrer Tore nach einem Standard.

Veränderte Rahmenbedingungen

Die angreifenden Mannschaften haben sich die veränderten Rahmenbedingungen zunutze gemacht. Die Überwachung durch den Videoassistenten, der vom Hauptschiedsrichter nicht geahndete Fouls nachträglich noch als solche einstuft und die entsprechende Strafe verhängt. Die etwas zögerlichen Verteidiger, die im Wissen der Videoüberwachung vielleicht nicht mehr ganz so robust zugreifen oder klammern und dem Angreifer eine Spur mehr Freiraum lassen (müssen).

Dazu kamen vermehrt Flanken aus dem Halbfeld, weil sich viele Teams am und um den eigenen Strafraum einigelten und der Gegner diesen eher altbackenen Weg in die gefährliche Zone wählen musste. Das führte letztlich aber auch zu 29 verhängten Strafstößen, ebenfalls mit weitem Abstand ein neuer Rekord bei einer WM.

Für alle Bundesligisten ist das ein Fingerzeig und auch ein Auftrag für die anstehende Saison. Insbesondere auch für Werder. Die Bremer hatten in der abgelaufenen Saison ein etwas ambivalentes Verhältnis zum ruhenden Ball. Elf der 37 Saisontore erzielte Werder nach einem Standard, was letztlich einer Quote von 30 Prozent entsprach und die Mannschaft in der Statistik ins untere Drittel der Liga spülte. Dabei hatte Werder unter anderem die drittmeisten Eckbälle aller Teams, insgesamt 181.

Die Voraussetzungen sind jetzt perfekt

Der Schwund an Standardtoren – in der Spielzeit davor war Werder noch die viertbeste Mannschaft der Liga – hing wohl mit mehreren Faktoren zusammen. Zum einen war Florian Bruns als ausgewiesener Spezialist nicht mehr Teil des Trainerteams. Bruns leitete fortan den SC Freiburg an, der phasenweise 60 Prozent, also weit über die Hälfte seiner Tore, nach einem Standard erzielte. Und als Florian Kohfeldt übernahm, blieb aufgrund der Witterung und der kalten Jahreszeit kaum Zeit, an der darbenden Disziplin praktisch auf dem Rasen zu trainieren.

Kohfeldt musste sich mit ein paar Einheiten im Wintertrainingslager und viel Videostudium begnügen, das ein-, zweimal im Training durchgeprobt wurde und dann sofort im Spiel zum Einsatz kam. Ein regelrechtes Einstudieren war kaum möglich. Nun, in den Wochen der Sommervorbereitung mit perfekten Platzverhältnissen und entsprechend warmen Temperaturen, bleibt aber Zeit und Muße, um sich dem wichtigen Thema etwas eindringlicher zu widmen.

Im Zillertal hat Kohfeldt bereits einen Teil einer Einheit hergenommen, um sich offenbar als vorbereitende Maßnahmen die Eckbälle vorzunehmen. Kohfeldts Co-Trainer Thomas Horsch und Tim Borowski sind dafür zusammen mit dem Team der Videoanalysten zuständig und verantwortlich. Den Feinschliff und konkret einstudierte Abläufe wird es dann wohl erst in Bremen geben, wenn Werder unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainieren kann. Potenzial nach oben ist auf jeden Fall vorhanden.

Sowohl quantitativ als auch qualitativ war die Mannschaft in der vergangenen Saison nicht eben auffällig. Und weil die Bundesliga sich auch zu einer Konter-Liga entwickelt hat mit vielen defensiv gut stehenden Mannschaften, braucht es für den Torerfolg alternative Rezepte.