Canbaz vor Wechsel zu Trabzonspor

Nach nur einem halben Jahr wird Ahmet Canbaz Werders U23 schon wieder verlassen. Wie die „Hürriyet“ berichtet, zieht es den 21-Jährigen zu Trabzonspor. Immerhin: Die Bremer erhalten eine kleine Ablöse.

Allzu tiefe Spuren hat Ahmet Canbaz seit seinem Wechsel im Winter bei Werders U23 nicht hinterlassen. Nun steht der Mittelfeldspieler bereits vor dem nächsten Transfer. Wie die türkische Zeitung „Hürriyet“ berichtet, wird der Traditionsklub Trabzonspor den 21-Jährigen am Dienstag verpflichten. Laut dem Artikel darf sich Werder über eine Ablösesumme in Höhe von 100.000 Euro freuen.

In der Winterpause war Canbaz ablösefrei vom Drittligisten Eintracht Braunschweig an die Weser gekommen. In zehn Partien stand er daraufhin im Kader, drei Startelfeinsätze absolvierte er dabei für den Regionalligisten, sieben Mal kam er von der Bank. In dieser Zeit bereitete er einen Treffer der Bremer vor.

Den kompletten Artikel - in türkischer Sprache - gibt es hier.