Caldirolas kuriose Bitte an Wikipedia

Luca Caldirola kann sich selbst nicht mehr ansehen – zumindest bei Wikipedia. Der bei Werder aussortierte Abwehrspieler bittet die Betreiber des Internet-Lexikons auf charmante Art, das Foto auszutauschen.

Bei Werder spielt Luca Caldirola keine Rolle mehr – umso mehr Zeit hat der aussortierte Abwehrspieler für andere Dinge im Leben. Zum Beispiel um sich mit seinem Wikipedia-Eintrag zu beschäftigen. Denn damit ist er offensichtlich nicht ganz zufrieden. Der Grund: Das dort angezeigte Foto gefällt dem Italiener nicht. Und so wendet er sich charmant und unterhaltsam via Twitter an die Betreiber des Internet-Lexikons. Caldirola schreibt: „Liebes Wikipedia, bitte tauscht mein Bild, denn ich kann mich mit diesen Haaren nicht mehr selbst anschauen.“

Auf dem Foto bei seinem Wikipedia-Eintrag, das aus dem Jahr 2011 stammt und ihn im Dress von Inter Mailand zeigt, hat Caldirola noch volles Haar. Inzwischen hat der 27-Jährige aber eine komplett andere Frisur, trägt seine „Haare“ deutlich kürzer. Ob Caldirolas Bitte an Wikipedia Erfolg hat, bleibt abzuwarten…

Dear @Wikipedia please change this picture cause i can‘t watch myself anymore with these hair pic.twitter.com/GtZ9754xJ2 — Luca Caldirola (@caldiluca3) 6. Oktober 2018

