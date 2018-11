Caldirola verpasst Wechselfrist

Luca Caldirola wird an diesem Freitag nicht wechseln. Dennoch zeigt sich Frank Baumann gegenüber bei Mein Werder zuversichtlich, den Spieler noch zu transferieren – genauso wie einen weiteren.

Zuletzt sah es so aus, als wenn sich die Wege von Luca Caldirola und Werder zeitnah trennen würden. Der Italiener, ohnehin in Bremen freigestellt, soll mehrere Optionen gehabt haben, in sein Heimatland zu wechseln. Bis zum heutigen Freitag um 20 Uhr hätte ein Wechsel über die Bühne gehen müssen, denn dann endet die Wechselperiode in Italien. Nun steht fest: Caldirola wird diese Frist verpassen.

"Heute wird da nichts mehr passieren", sagt Frank Baumann auf Nachfrage von Mein Werder. Dennoch zeigt sich Werders Sportchef weiterhin optimistisch, bis zum Ende der allgemeinen Sommer-Transferperiode eine Lösung für beide Parteien zu finden.

Selbigen Optimismus legt Baumann bei Thanos Petsos an den Tag. In dieser Angelegenheit gebe es derzeit zwar gar keine Bewegung, doch auch hier werde sich noch ein neuer Verein finden.