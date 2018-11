Caldirola und Petsos siegen mit der U23

2:0 hieß es am Ende für die U23 von Werder gegen den Drittligisten Sportfreunde Lotte. Für Luca Caldirola und Thanos Petsos war es zudem der erste Einsatz unter Wettkampfbedingungen in dieser Saison. Die Tore für die Mannschaft von Sven Hübscher erzielten Florian Dietz (12. Minute) und Isaiah Young (53.), der am Freitag mit den Profis nach Osnabrück fährt.

„Es war ein sehr guter Test der Jungs. Wir haben heute gegen einen Drittligisten stark verteidigt, alles reingehauen und ordentliche Kombinationen in der Offensive gezeigt. Ich bin zufrieden“, wird Trainer Sven Hübscher auf der vereinseigenen Website zitiert.

Luca Caldirola zeigte sich nach dem Spiel zufrieden. Er twitterte: „Auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel war, war es ein gutes Gefühl für mich, wieder auf dem Platz zu stehen.“

Even if it was just a friendly game, I’ve had a nice feeling to stay again on the pitch! Let’s keep working