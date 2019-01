Caldirola trainiert schon bei Benevento

Der Transfer von Luca Caldirola zu Benevento Calcio ist offenbar auf der Zielgeraden. Wie „Ottopagine.it“ zeigt, hat der Italiener am Dienstag erstmals mit dem Serie-B-Team trainiert.

In kleinen Schritten geht es vorwärts. Nachdem Luca Caldirola am Dienstag nach Aussage von Frank Baumann den obligatorischen Medizincheck bei Benevento Calcio absolviert hat, durfte Caldirola am gleichen Tag bereits die erste Einheit mit seinem neuen Team bestreiten. Das zeigen Bilder von „Ottopagine.it“. Bis zu einer offiziellen Vollzugsmeldung sollte es also nicht mehr lange dauern.

Caldirolas Vertrag bei Werder, der am Saisonende ausgelaufen wäre, soll aufgelöst werden. Sein neuer Kontrakt bei Benevento soll zunächst bis Saisonende laufen, beinhaltet laut „ilsannioquotidiano.it“ allerdings eine Option auf zwei weitere Jahre.

Caldirola war 2013 von Inter Mailand zu Werder gewechselt und absolvierte für die Bremer 80 Spiele in der Bundesliga, wobei er einmal traf. In der Saison 2015/16 wurde der 27-Jährige an den SV Darmstadt ausgeliehen, für den er alle 34 Spiele in der Bundesliga machte. Seinen letzten Einsatz für die Werder-Profis hatte er am fünften Spieltag der vergangenen Saison beim 1:1 in Wolfsburg. Seitdem stand er zwar noch elfmal im Bundesliga-Kader, spielte aber sportlich unter Coach Florian Kohfeldt keine Rolle mehr und durfte seit Beginn der laufenden Saison nur noch mit der U23 trainieren.

Caldirolas neuer Verein Benevento Calcio ist in der vergangenen Saison aus der Serie A abgestiegen und liegt momentan in der zweitklassigen Serie B mit sechs Punkten Rückstand auf die Aufstiegsplätze auf Rang sechs. Sollte der Klub auf diesem Platz bleiben, würde er am Saisonende mit den Vereinen, die auf den Rängen drei bis acht stehen, einen weiteren Aufsteiger in die Serie A ausspielen.

Zu den Fotos von Caldirolas erstem Benevento-Training geht es hier.