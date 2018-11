Caldirola, der Edelreservist

Die MEIN-WERDER-Redaktion checkt die Leistungen der Werder-Profis in der abgelaufenen Saison. In alphabetischer Reihenfolge werden die Zeugnisse verteilt – diesmal ist Luca Caldirola an der Reihe.

Dafür, dass Luca Caldirola so wenig wie kaum ein anderer Werder-Profi in dieser Saison gespielt hat, genau 90 Minuten waren es, dafür war er übers Jahr gesehen in der öffentlichen Wahrnehmung präsenter als manch ein Stammspieler. Das liegt daran, dass Luca Caldirola wie kein zweiter Werder-Profi in den Sozialen Medien aktiv ist. Bei Twitter oder Facebook postet der italienische Innenverteidiger nahezu täglich Nachrichten: Mal berichtet er über das, was er in seiner Freizeit macht, mal kommentiert er Tweets seiner Kollegen, besonders gern von Aron Johannsson oder Theodor Gebre Selassie, die auf diesen Kanälen ebenfalls sehr aktiv sind. Ein anderes Mal wählt er die schönsten Fußballbilder aus, die ihn in Aktion zeigen. In der abgelaufenen Saison waren das vor allem Trainingsbilder.

Für die Bundesliga-Spiele hat Luca Caldirola nämlich keine Rolle gespielt, an Niklas Moisander und Milos Veljkovic sowie später an Sebastian Langkamp und ganz zum Schluss an Marco Friedl kam er in der Innenverteidigung nicht vorbei. Gleichwohl loben Trainer Florian Kohfeldt und Sportchef Frank Baumann die professionelle Einstellung des Spielers, der einst bei Inter Mailand ausgebildet worden war und die italienische U21-Nationalmannschaft als Kapitän ins EM-Finale 2013 gegen Spanien mit David de Gea, Thiago, Isco und Alvaro Morata geführt hatte.

Bei Werder steht er noch für ein Jahr unter Vertrag, aber es ist zwischen Klub und Spieler ausgemachte Sache, dass er den Verein in diesem Sommer verlassen darf, wenn ein aus Werder-Sicht angemessenes Angebot eintrifft. Bisher ist das aber noch nicht in Sicht. Heißt für Luca Caldirola, dass er sich weiterhin gedulden muss. Aber darin hat der 27-Jährige in den vergangenen Jahren ja reichlich Erfahrung gemacht.

Caldirolas Saison in Zahlen

2610

In den vergangenen Jahren war es oft so, dass Luca Caldirola wegen teilweise schwerer Verletzungen unglaublich viele Spiele verpasste. In der abgelaufenen Saison aber gestalteten sich die Dinge etwas anders. Für Caldirola tat sich nach Niklas Moisanders Verletzung in der Vorbereitung eine unverhoffte Chance auf, schließlich waren die Innenverteidiger bei Werder rar gesät und Caldirola ist nicht nur ein ausgewiesener Spezialist für die zentrale Defensive, sondern wie Moisander auch noch ein Linksfuß. Und: Caldirola war nicht verletzt! Dann aber kam das damalige Trainerteam auf die Idee, Robert Bauer zum Innenverteidiger umzufunktionieren und Caldirola blieb einmal mehr nur ein Platz auf der Bank. Einen einzigen Einsatz hatte er in der kompletten Spielzeit, beim Remis in Wolfsburg am fünften Spieltag stand er in der Startelf und durfte die komplette Partie bestreiten. Nur zweimal war er verletzt, wegen einer Fußprellung und wegen Sprunggelenkproblemen verpasste er vier Spiele. Bei den restlichen 30 Spielen schaffte er es 15-mal in den Kader, ohne eingewechselt zu werden. Die anderen 15 Mal verbrachte er auf der Tribüne oder bei der U23. So kam es, dass ein überaus gesunder und spielfitter Caldirola 90 Minuten Fußball spielen durfte – und 2610 Minuten nicht.

100

Bei Caldirolas einer Partie in Wolfsburg schaffte er es, eine perfekte Zweikampfquote zu erreichen. 100 Prozent aller direkten Duelle entschied Caldirola für sich. Der Haken: Der Italiener musste auch nur einen einzigen Zweikampf in 90 Minuten bestreiten. Dieses eine Tackling bestritt er aber immerhin erfolgreich. In den Spielaufbau war er dagegen deutlich weniger einbezogen als seine Mitstreiter in der Innenverteidigung. Lediglich 38 Ballaktionen waren ein überschaubarer Wert, Milos Veljkovic (49) und Robert Bauer (52) hatten etwas mehr.

0

Kaum verwunderlich, dass Caldirola in einigen Statistiken gar nicht beziehungsweise ganz am Ende auftauchte. Null Tore, null Torschussvorlagen, null Torschüsse, null Fouls, keinmal gefoult worden und null Luftzweikämpfe stehen in seiner Saison-Statistik.

12

In den Kerngebieten eines Innenverteidigers zeigte er sich aber einigermaßen solide. Jeweils drei abgefangene Bälle und klärende Aktionen konnte er verbuchen, dazu erlangte er fünfmal den Ballbesitz vom Gegner. Zusammen mit dem einen Tackling macht das zwölf saubere Abwehraktionen in 90 Minuten. Das kann sich sehen lassen – zumal er nur neunmal selbst den Ball verloren hat, nach einem Pass etwa.

Luca Caldirola über…

…seine Rolle als Ersatzmann: „Alle haben viele Chancen bekommen, alle. Nur ich nicht.“

Florian Kohfeldt über…

…Bankdrücker Caldirola: „Von der menschlichen Seite her hätte ich Luca Caldirola am liebsten 34 Spiele auf dem Platz gesehen.“

Frank Baumann über…

…den Sportsmann Caldirola: „Einen Spieler wie Luca in der Hinterhand zu haben, ist für jeden Trainer sehr dankbar.“

Wer war euer Spieler der Saison?