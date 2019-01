„Caillera“ veranstaltet Fanmarsch

Im Februar feiert der SV Werder Bremen sein 120-jähriges Vereinsjubiläum. Die Ultra-Gruppe „Caillera“ ruft daher zu einem Fanmarsch auf, der vor dem Heimspiel gegen Augsburg stattfinden soll.

Die Kerzen darf der SV Werder Bremen eigentlich schon am 4. Februar auspusten: An diesem Datum wird der Verein stolze 120 Jahre alt. Auch die Ultra-Gruppe „Caillera“ hat sich zu diesem Anlass etwas ausgedacht: Das „Geschenk“ gibt es allerdings erst eine knappe Woche später, am 10. Februar. Ab 10.30 Uhr soll vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg ein Fanmarsch vom Rathausplatz zum Stadion stattfinden, zu dem die Ultras eingeladen haben.

„Wir wollen erinnern an die größten Erfolge der Grün-Weißen“, heißt es im Aufruf. Die da wären: Die erste Meisterschaft 1965, als der legendäre Arnold „Pico“ Schütz an der Weser kickte. Die Glanzjahre unter Otto Rehhagel, gekrönt vom Europapokalsieg 1992. Und natürlich die Double-Saison 2003/2004 unter Thomas Schaaf. Aber auch die Leistungen des SVW im Frauenfußball und in anderen Sportarten sollen gefeiert und gewürdigt werden. „Bunt und lautstark“ soll der gemeinsame Umzug in Grün und Weiß werden.

