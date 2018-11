Brych pfeift Dortmund-Spiel

In wenigen Wochen wird Felix Brych bei WM als Schiedsrichter im Einsatz sein, am kommenden Wochenende geht es aber erst einmal nach Bremen. Der Unparteiische wird das Spiel gegen Dortmund leiten.

Erst am Dienstag war Brych zuletzt im Einsatz, in der Champions League kümmerte er sich um das Duell zwischen Liverpool und dem AS Rom. Am kommenden Sonntag folgt der nächste Arbeitsnachweis, dieses Mal bei Werders Heimspiel gegen Borussia Dortmund (Anpfiff: 18 Uhr). Als Assistenten stehen ihm Mark Borsch und Stefan Lupp zur Seite. Vierter Offizieller ist Florian Badstübner, die Rolle der Video-Assistenten in Köln übernehmen Günter Perl und Robert Schröder.

In der aktuellen Saison pfiff Felix Brych erst einmal eine Partie mit Bremer Beteiligung – und zwar das 1:1 am fünften Spieltag beim VfL Wolfsburg. Im Laufe seiner gesamten Laufbahn hat der 42-jährige Münchener wettbewerbsübergreifend bereits 26 Mal den Unparteiischen in einem Werder-Spiel gegeben. Die Bilanz der Grün-Weißen ist dabei minimal negativ. Neun Mal reichte es für die Bremer zu einem Sieg, zehn Mal gab es eine Niederlage. In sieben Spielen sprang am Ende ein Unentschieden heraus.

Wesentlich besser sieht die Statistik für die Dortmunder aus. In 38 Begegnungen, die Brych leitete, verließ die Borussia 23 Mal als Sieger den Platz, kassierte nur fünf Niederlagen und musste sich zehn Mal mit einem Remis anfreunden.