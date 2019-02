Brych leitet Pokalspiel

Felix Brych wird Werders Pokalduell bei Borussia Dortmund (Dienstag, 20.45 Uhr) pfeifen. Das letzte Pokalspiel unter Leitung von Brych liegt schon eine ganze Weile zurück.

Felix Brych ist beim Pokal-Achtelfinale in Dortmund der Mann an der Pfeife. Der Münchner leitete zuletzt im August 2018 ein Werder-Spiel. Damals trennten sich die Bremer in der Bundesliga mit 1:1 von Hannover 96. Das letzte Mal unter Brych im Pokal ist schon deutlich länger her. Im Oktober 2015, als Werder den 1. FC Köln in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit 1:0 ausschaltete, war Brych Schiedsrichter.

An den Seitenlinien unterstützen Mark Borsch und Stefan Lupp den Fifa-Referee. Vierter Offizieller ist Robert Schröder. Video-Assistenten kommen im DFB-Pokal erst ab dem Viertelfinale zum Einsatz.

