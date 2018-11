Brüder im Geiste

Es ist noch kein Jahr her, dass Werder einen neuen Trainer suchte. Ein Kandidat war Adi Hütter, der den nächsten Gegner Frankfurt betreut. Mit Florian Kohfeldt verbinden ihn einige Gemeinsamkeiten.

Spitzenspiel in der Schweizer Super League an einem Montagabend im November 2017. Die Young Boys Bern empfangen den FC Basel, das Wetter ist ungemütlich – und auf der Tribüne sitzt Werders Sportchef Frank Baumann. Klar, dass danach munter spekuliert wurde. Schließlich suchte Werder einen neuen Trainer. Alexander Nouri war entlassen worden und Florian Kohfeldt war vorerst nur der Interimscoach. Der Verdacht lag also nahe: Baumann war in Bern, um Adi Hütter, den Erfolgstrainer der Young Boys, nach Bremen zu lotsen. Baumann wiegelte zwar ab und sprach davon, dass er solche Besuche vorrangig zur Spielerbeobachtung nutze. Inzwischen ist aber klar: Hütter war ein Kandidat. Wahrscheinlich fehlte damals nicht viel, und der Österreicher wäre zu Werder gewechselt. Seine Mission in Bern sei noch nicht beendet, ließ der Trainer wenig später verlauten und blieb in Bern.

Am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr) sitzt Hütter nun aber nicht auf der Bremer, sondern auf der Frankfurter Bank. Dass die Bundesliga ihn reizt, hatte der 48-Jährige immer betont. Nur das Timing passte Ende des vergangenen Jahres eben nicht. Hütter war damals auf dem besten Weg, die Young Boys zur ersten Meisterschaft nach 32 Jahren zu führen. Am Saisonende war die Mission dann beendet. Hütter hatte mit den Young Boys tatsächlich den Titel geholt und konnte sich guten Gewissens verabschieden.

Der einstige Kandidat

Werder suchte nun aber längst keinen Trainer mehr, Florian Kohfeldt war mittlerweile zum Sympathieträger schlechthin avanciert. Hütter suchte seine Chance also in Frankfurt als Nachfolger von Niko Kovac. "Jetzt sind doch alle zufrieden. Wir sind sehr, sehr glücklich mit unserem Trainer. Frankfurt wird glücklich mit Adi Hütter sein”, sagte Baumann am Donnerstag. Wie intensiv das Interesse wirklich war, dazu wollte der Sportchef nichts sagen. “Das habe ich damals nicht getan und werde es auch heute nicht tun.” Nur so viel verriet Baumann: “Es ist kein Geheimnis, dass wir uns mit dem ein oder anderen Trainer grundsätzlich befasst haben. Adi Hütter gehörte auch dazu.”

Baumann ist vorsichtig geworden. “Es wären für uns durchaus bessere Trainer interessant gewesen, das waren zwei bis drei”, hatte er damals gesagt und damit vielleicht auch Hütter gemeint. Baumann schwächte diese Aussage zwar direkt ab, trotzdem drehten einige, allen voran Sportjournalist Marcel Reif, dem Sportchef einen Strick daraus und sahen die Position Kohfeldts beschädigt. Der Ärger bei Werder war groß. Inzwischen ist dies aber nur noch eine kuriose Episode aus der Vergangenheit, und Kohfeldt ist über alle Zweifel erhaben. Über Hütter spricht an der Weser niemand mehr. Interessant wird das Duell zwischen Eintracht und Werder dennoch, gerade beim Blick auf die beiden Trainer, die viele Gemeinsamkeiten haben, sich aber auch in einigen Dingen unterscheiden.

Voller Angriffslust

Freuen dürfen sich die Zuschauer aller Voraussicht nach auf ein Duell zwischen zwei offensiv ausgerichteten Mannschaften. Beide Trainer bevorzugen einen von Angriffslust geprägten Ansatz, während die meisten Bundesligisten voll auf Pressing setzen. Hütter hat in Bern so lange umgestellt, bis die Spielidee zum Kader passte, davor hatte er sich bei RB Salzburg mit Sportdirektor Ralf Rangnick überworfen, weil er den starren Pressingansatz der Bullen nicht länger goutieren wollte.

Wie Kohfeldt wirkt auch Hütter fast schon pedantisch, wenn es um Fußball geht. Hütter setzt auf eine energische Ansprache, geht hart mit seinen Spielern um, bleibt dabei aber immer fair. Und er lässt auch andere Denkanstöße zu, holt sich etwa Ratschläge von Sportwissenschaftlern oder Medienexperten. Kohfeldt ist in seinem Umgang mit den Spielern freier, nicht ganz so autoritär wie Hütter. “Er hat sehr viel Kontakt zu den Spielern”, sagte Claudio Pizarro jüngst über den Werder-Coach. Als Trainer aus dem eigenen Stall kennt Kohfeldt den Verein und die Mitarbeiter seit langer Zeit. Er ist einer von ihnen.

Fast überall erfolgreich

Hütter ist dagegen fast schon ein bunter Hund. Sechs Stationen als Profi und sechs Stationen als Trainer stehen in seiner Vita. Frankfurt ist bereits der zweite Job im Ausland. Und Hütter hatte fast überall Erfolg, als Spieler war er dreimal österreichischer Meister sowie einmal Cupsieger. Als Trainer holte er mit Salzburg das Double, mit Bern die Meisterschaft und führte Grödig in die erste Liga.

Überzeugt von sich und ihrer Arbeit sind Kohfeldt und Hütter. Kohfeldt versprach den Werder-Fans im letzten Herbst schon nach wenigen Tagen den Klassenerhalt. Jetzt spricht er offen vom Ziel Europa League. Hütter führte sich bei den Young Boys, die nur rund ein Drittel des Etats von Serienmeister FC Basel vorzuweisen hatten, mit konkret formulierten Titelzielen ein.

Der Start in Frankfurt war für den Österreicher nun hart, die Klatsche gegen die Bayern im Supercup und das peinliche Pokal-Aus gegen Ulm sorgten für eine gefährliche Gemengelage. Immerhin gelang zuletzt ein Sieg in Freiburg. Hütters Aufgabe ist nicht ganz einfach. Er tritt in die großen Fußstapfen von Kovac, der die Eintracht zum DFB-Pokalsieg und damit zum größten Erfolg seit 30 Jahren führte. In Bremen hätte Hütter womöglich etwas entspannter arbeiten können. Aber wer kann das schon mit Sicherheit sagen?