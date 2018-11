Bruderduell an der Torwand?

Für Maximilian und Johannes Eggestein wird es ein stressiger Sonnabend. Nach dem Heimspiel gegen die Bayern treten die Brüder noch im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF auf. Maximilian Eggestein freut sich darauf.

Wenn zwei Brüder gemeinsam in der Bundesliga spielen, gibt das immer reichlich Stoff für Geschichten her. Es verwundert daher nicht, dass Maximilian und Johannes Eggestein derzeit auch bundesweit im Fokus stehen. Nachdem sie bei Werders Spiel in Freiburg erstmals in einem Bundesliga-Spiel zusammen von Beginn an aufliefen, treten die Eggestein-Brüder am kommenden Sonnabend im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF auf (Beginn: 23 Uhr).

Im Anschluss an das Heimspiel gegen die Bayern geht es für die beiden Werder-Profis also direkt ins TV-Studio nach Mainz. Auch wenn das etwas stressig werden dürfte, freut sich Maximilian Eggestein nach eigener Aussagen auf den Auftritt. Er hat außerdem kein Problem damit, ständig im Doppelpack mit seinem Bruder aufzutreten. „Es ist ganz angenehm, immer mit meinem Bruder zusammen zu Terminen eingeladen zu werden. So können wir Arbeitsteilung praktizieren“, sagte der ältere Eggestein-Bruder am Donnerstag.

Über Johannes Eggesteins Startelf-Debüt in der Bundesliga hat sich Maximilian natürlich gefreut. „Es ist schon ein besonderes Erlebnis für einen jungen Spieler, in ein ausverkauftes Bundesliga-Stadion einzulaufen. Ich hoffe, dass er in Zukunft in noch größere Stadien einlaufen wird“, sagte er. Das Gefühl, zusammen mit seinem Bruder auf dem Platz zu stehen, sei für ihn dagegen nichts Neues mehr. „Das kannten wir ja schon, aber es ist trotzdem immer schön“, unterstrich Maximilian Eggestein.

Es ist bekannt, dass sich die beiden Brüder gut verstehen und viel gemeinsam unternehmen. Am Sonnabend könnten sie im „Sportstudio“ allerdings zu Gegnern werden - an der berühmten Torwand. „Mal sehen“, sagte Maximilian Eggestein dazu nur. „Ich weiß noch gar nicht, ob ich gegen meinen Bruder antreten soll.“

Die Umfrage zum Bayern-Spiel gibt es hier: