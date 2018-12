Bruder Leichtfüßig

Johannes Eggestein galt im Jugendfußball als enorm großes Talent – in dieser Saison zeigt der Angreifer nach und nach auch in der Bundesliga, welche Fähigkeiten er besitzt. Gegen die TSG Hoffenheim war Eggestein besonders in der ersten Halbzeit ein Aktivposten. Der Leistungsnachweis zur Partie schlüsselt auf, wie Eggestein das Vertrauen vor seinem erneuten Startelfeinsatz trotz ausbleibender Torbeteiligung zurückzahlen konnte.

