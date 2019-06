Bronze für Pavlenka, Kohfeldt und die Fans

Der „Kicker“ hat zum Abschluss der Bundesliga-Saison 2018/2019 250 Bundesligaprofis gefragt, wer in welcher Kategorie ligaweit Spitze ist. Dreimal schafften es auch Werderaner auf das Treppchen.

In Bremen ist Jiri Pavlenka die unumstrittene Nummer Eins. Bundesweit hat er es zumindest auf einen mehr als respektablen dritten Platz geschafft: Der Tscheche belegte in einer Umfrage des „Kicker“, bei der 250 Bundesligaprofis in verschiedenen Kategorien abstimmten, mit 10,8 Prozent der Stimmen gleichauf mit Gladbachs Yann Sommer den dritten Platz unter den besten Torhütern der Saison. Geschlagen geben musste sich Pavlenka lediglich Roman Bürki (11,6 Prozent) von Borussia Dortmund und Peter Gulacsi von RB Leipzig, der als Schlussmann der besten Defensive der Liga 25,6 Prozent der Stimmen erhielt.

Noch klarer fiel das Votum unter den Trainern der Saison aus: Dort holte sich Frankfurts Adi Hütter nach einer mitreißenden Europa-League-Saison mit deutlichem Vorsprung den ersten Platz (40,4 Prozent), auf Platz zwei folgt Trainer-Veteran Friedhelm Funkel (16,8 Prozent), der Fortuna Düsseldorf als Aufsteiger souverän in der ersten Liga halten und einige Spitzenteams ärgern konnte. Aber auch Florian Kohfeldt, vom DFB noch zum „Trainer des Jahres“ gekürt, darf sich freuen: Werders Chefcoach landete in der Gunst der Profis mit zwölf Prozent auf dem dritten Rang. Ähnlich gestaltet sich auch das Klub-Ranking der positivsten Überraschungen der Saison: Hier konnte sich hinter Frankfurt (39,2 Prozent) und Düsseldorf (36,8 Prozent) allerdings noch der VfL Wolfsburg (10,0 Prozent) vor Werder (4,8 Prozent) schieben.

Pluspunkt Weserstadion

Und auch in einer weiteren Kategorie schnitten die Bremer stark ab: Nur die Stadien in Dortmund (35,2 Prozent) und Frankfurt (30,4 Prozent) landeten in Sachen Stimmung vor dem Weserstadion. Eine beachtliche Leistung der Werder-Fans, profitiert der Signal-Iduna-Park des BVB doch von einer fast doppelt so großen Zuschauerkapazität (81.365 Plätze im Vergleich 42.358 Plätzen in Bremen), während in der Frankfurter Commerzbank-Arena bis ins Halbfinale hinein teils mitreißende Europa-League-Nächte gefeiert werden konnten.

Alle Kategorien und Ergebnisse gibt es im aktuellen „Kicker“.