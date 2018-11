Bremer Trikotsünden

Am heutigen Freitag (15 Uhr) stellt Werder voraussichtlich die neuen Trikots von Ausrüster Umbro vor. Zeit, auf einige Worst-Case-Szenarien der Bremer Trikotgeschichte zu blicken.

Wenn Werder Bremen gegen den Hamburger SV spielt, ist das immer auch das Duell Klein gegen Groß, Arm gegen Reich und vor allem: Grün gegen Blau. Im November 1971 sahen die Zuschauer am heimischen Schwarzweiß-Fernseher zunächst allerdings nur eines: Weiß.

„Beide Mannschaften sollten sich vor allem bemühen, den Zuschauern eine farbige Partie zu bieten“, hatte Werder-Trainer Sepp Piontek vor dem Nordderby gegen den HSV gesagt, wohl wissend, dass die tabellarische Ausgangslage kaum Spannung versprach. Beide Mannschaften hatten im Herbst 1971 weder mit der Meisterschaft, noch mit dem Abstieg etwas zu tun, aber Werders junger Trainer bemühte sich gerade, offensiven Fußball statt des bisher kampfbetonten Werder-Spiels zu etablieren - eine Art Blaupause für Bremer Fußballkultur. Und so entwickelte sich im novembergrauen Hamburg zwar eine ansehnliche Partie, aber noch keine besonders „farbige“.

Werder trat im Volksparkstadion in seine neuen „Speckflaggen“-Trikots an. Mit roten und weißen Streifen gegen die Hamburger, die ihrerseits weiße Hemden zu ihren roten Hosen trugen. Und Ton in Ton, das ging zunächst gut. Werder drängte in der ersten Hälfte auf das Führungstor und spielte sich mit dem neuen Angriffsfußball etliche Chancen heraus, scheiterte aber ein ums andere Mal an der gut gestaffelten Hamburger Abwehr. So stand es trotz Überlegenheit 0:0, als Schiedsrichter Walter Eschweiler zur Halbzeit pfiff.

Kurioser Trikottausch

Vielleicht verlor Werder die Partie anschließend auch seinetwegen: „Zweimal Rot-Weiß gibt es unter Flutlicht nicht mehr, die Bremer als Gastmannschaft haben zu wechseln“, ließ Eschweiler die Mannschaften zur Pause wissen. Vor allem die TV-Zuschauer hatten große Schwierigkeiten gehabt, die Trikots der Kontrahenten auseinanderzuhalten. Und obwohl man bei Werder keinen adäquaten Ersatz mitgebracht hatte, wurde es nun doch noch farbig: Denn die Bremer Spieler schlüpften nun in die blauen Auswärtstrikots des HSV.

Nur eine Viertelstunde später hatten die weiß-roten Hamburger zum 1:0 getroffen und damit das Spiel entschieden. Denn Werders Angriffsspiel gegen den nun immer defensiveren Gegner führte zunächst zu einem weiteren Gegentor resultierend aus einem Konter und brachte letztendlich nur noch den Anschlusstreffer ein. Werder hatte spielerisch zwar durchaus überzeugt, verließ den Platz am Ende aber mit hängenden Köpfen und der HSV-Raute auf der Brust.