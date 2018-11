Bremer Schlafmützen enttäuschen

Zweite Ligapleite in Serie für Werder. Auf das 2:6 aus der Vorwoche gegen Leverkusen folgt ein 1:2 in Mainz. Das Team von Trainer Florian Kohfeldt enttäuscht dabei über weite Strecken, bleibt viel zu harmlos und verliert am Ende verdient. Auch die Rückkehr von Abwehrchef Niklas Moisander hat dem Bremer Spiel keine Struktur gegeben.

