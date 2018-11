Bremer Quartett nominiert

Bei den kommenden Länderspielen der deutschen U18 mischen gleich vier Bremer mit: Luca Plogmann, Pascal Hackethal, Jean-Meanuel Mbom und David Philipp wurden in den Kader berufen.

Drei neue Werderaner in der deutschen U18: Mit Luca Plogmann, Pascal Hackethal und Jean-Manuel Mbom nehmen gleich drei Bremer Talente den Zwischenschritt über das Team von Guido Streichsbier auf dem Weg in die nächsthöheren Altersklassen. Traditionell gelten vor allem die U-Mannschaften mit ungerader Zahl als Heimat der besonders aussichtsreichen Talente. Für die ehemaligen U17-Stammspieler Hackethal und Plogmann sowie Mbom, der 2017 die Fritz-Walter-Medaille in Silber in seiner Altersklasse gewinnen konnte, dürften diese Auswahlteams auch langfristig das Ziel sein.

Bereits Erfahrung in der U18 hat der Vierte im Bunde: David Philipp konnte in drei Testspielen bereits zweimal treffen. Die U18 trifft am 23. März (18 Uhr) und am 26. März (14 Uhr) jeweils auf die französische Auswahl.