Bremer Baustellen

Zur neuen Saison wird sich Werders Kader verändern. Wie, analysiert MEIN WERDER in einer vierteiligen Serie. Den Auftakt macht der Angriff der Bremer.

Abstiegskampf hat viele negative Auswirkungen, zu den schlimmsten gehört die Planungsunsicherheit des Kaders. Müssen Spieler im Falle des Abstiegs verkauft werden? Wer ist bereit, in die 2. Liga zu gehen? Und wer ist überhaupt zu bekommen, wenn es ins Unterhaus geht? Je länger ein Klub um den Klassenerhalt kämpft, desto später können wichtige Entscheidungen getroffen werden. So entsteht Druck, und unter Druck werden häufig Fehler gemacht. Ist der Abstieg früh verhindert, lässt sich die Zukunft leichter gestalten.

Mit neun Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz bei fünf verbleibenden Spielen dürfte Werder fast sicher drinbleiben. Das verschafft Zeit, schon jetzt Prozesse der Veränderung einzuleiten. Und das geschieht auch. Dass es Veränderungen im Kader geben wird, steht fest. Welche genau das sein werden, noch nicht. Nicht alle Entscheidungen trifft Werder, manchen muss sich der Klub beugen.

Welche Spiele werden gehen? Wer muss bleiben, wer soll bleiben? Und wer kommt? MEIN WERDER analysiert in einer vierteiligen Serie, was sich in Werders Kader verändern könnte. Mit welchen Spielern der Verein plant und mit welchen eher nicht. Wo Veränderungen nötig sind, und wie die Perspektive der einzelnen Spieler ist. Zu ­Beginn der Serie geht es um den Bremer Angriff.

Viel gefehlt hat nicht, und Ishak Belfodil wäre im Winter nach China gewechselt. Interesse an dem Geschäft gab es allerseits, aus China, bei Belfodil und auch von Werder. Am Ende scheiterte der Transfer dann doch. Im Rückblick eine glückliche Fügung, der kantige Stürmer hat seinen Anteil am Bremer Aufschwung. Zum Beispiel durch seine beiden Treffer beim 3:1 in Augsburg, wo er in 90 Minuten all seine verschiedenen Fähigkeiten zu einer außergewöhnlichen Leistung verdichtete.

Entscheidung über Belfodil offen

„Er hat den Körper eines Mittelstürmers, aber die Geschwindigkeit eines Flügelstürmers“, sagte Florian Kohfeldt nach der Partie. Er lobte aber mehr als nur die Leistung auf dem Platz, er lobte auch den Charakter 26-Jährigen, „weil er sich überragend in die Mannschaft integriert hat“. In der Hinrunde gab es das eine oder andere Missverständnis, weshalb über ein vorzeitiges Ende in Bremen nachgedacht wurde. Plötzlich geht es um die Frage, ob Werder die Kaufoption zieht, und Belfodil für rund 6,5 Millionen Euro verpflichtet.

Viel Geld. Dafür würde Werder einen Spielertyp verpflichten, den es so im Kader nicht gibt. Trotz seiner 1,91 Meter ist Belfodil technisch erstaunlich versiert. Er ist schnell und kopfballstark. Und dank seiner Größe robust. Aber er ist auch ein wenig rätselhaft, für die Fans genauso wie für den Verein. Dieser weiche, melancholische Blick steht im Widerspruch zu seiner Vita.

Acht Vereine in fünf Jahren sind eine beachtliche Bilanz. Dass darunter Klubs wie Olympique Lyon und Inter Mailand sind, belegt das fußballerische Talent. Aber was sagt es über den Charakter des Spielers? Wie genau der ist, da sind sie sich bei Werder nicht sicher. Und sie stellen sich die Frage, was passiert, wenn Belfodil einen langfristigen Vertrag bekommt. Bis Ende Mai läuft die Option, eine Entscheidung ist noch nicht ­gefallen. Ishak Belfodil hat also nicht Zeit, Werder zu überzeugen. „Wir werden die ­Saison abwarten und dann entscheiden, ob er bei uns bleibt oder nicht“, sagt Frank ­Baumann.

Im Angriff wird es die größten Veränderungen geben, neben Belfodil gibt es mehrere Fragezeichen. Da ist Yuning Zhang, der einen Kaderplatz besetzt und dessen Leihvertrag bis 2019 läuft, der sportlich aber keinerlei Relevanz besitzt. Zhang ist eine verkappte Marketingmaßnahme, zwei chinesischen Sponsoren ebneten den Weg zu seiner Verpflichtung. In diesem Sinne war das Geschäft erfolgreich, eine Fortsetzung über den Sommer hinaus ist unwahrscheinlich.

Abschiedskandidaten Eilers und Johannsson

Vor dem Abschied dürfte auch Justin Eilers stehen. 2016 kam er aus Dresden nach Bremen, der Trainer hieß damals Viktor Skrip­nik und der Manager Thomas Eichin. Ein Spiel hat Eilers für Werder seitdem nicht gemacht, zumindest nicht in der Bundesliga. Dafür hat er eine erstaunliche Anzahl Verletzungen angehäuft: Hüftverletzung, Leisten-OP, Kreuzbandriss.

Wie geht ein Verein mit einem Spieler um, der derartiges Pech verkraften musste? Wegschicken wird Werder Eilers nicht, sein Vertrag läuft bis 2019, eine Trennung macht dennoch Sinn. Sportlich hat Eilers in Bremen keine Perspektive, ein Neuanfang bei einem anderen Klub könnte ihm einen neuen Impuls geben.

Eine ähnliche, wenngleich nicht ganz so umfangreiche Verletzungshistorie hat Aron Johannsson. Gleich zu Beginn seiner Zeit in Bremen, im Herbst 2015, fiel er für ein Jahr aus. Alexander Nouri sortierte ihn aus, unter Florian Kohfeldt gelang Johannsson so etwas wie ein Comeback. Zwei Tore in 14 Pflichtspielen, zuletzt mit steigender Tendenz der Formkurve. Doch jetzt, wo er sich nachdrücklich empfehlen könnte, fehlt er erneut verletzt. Johannssons Vertrag läuft noch für die kommende Saison.

Eine Trennung im Sommer ist die wahrscheinlichste Option. Weil Johannsson zwar in Ansätzen zeigt, was in ihm steckt, nicht aber konstant. Andererseits zählt er mit rund 1,8 Millionen Euro pro Jahr zu den Großverdienern im Kader. Dass das Kapitel damit im Sommer endet, ist nicht gesagt. Vergangenen Sommer stand Johannsson auch zum Verkauf. Weil er sich weigerte, in die USA zu gehen, scheiterte ein Wechsel.

Sargent, der Aufsteiger

Im Angriff muss Werder Platz schaffen, zwei junge Stürmer rücken von unten nach. Einer ist Josh Sargent. Im Januar aus den USA gekommen, im Februar Profi geworden und in der neuen Saison ein Hoffnungsträger. So lässt sich Sargent grob beschreiben, der das halbe Jahr bis zum Sommer dafür nutzt, sich einzugewöhnen. Kohfeldt ist kein Typ für frühe Loblieder, über Sargent sagt er: „Ich will da nichts kleinreden, er ist ein absolutes Toptalent, das wir gegen viele Konkurrenten verpflichtet haben.“

Kohfeldt und Baumann trauen Sargent zu, eine überraschende Rolle zu spielen. Ähnliches gilt auch für Johannes Eggestein, lange als Werders größtes Talent bezeichnet. Zuletzt häufig in der U 23 im Einsatz, soll Eggestein in der kommenden Saison häufiger im Profi-Kader stehen und auch Einsatzzeiten bekommen. „Ich bin davon überzeugt, dass das klappt“, sagt Baumann.

Gehen Ishak Belfodil und Aron Johannsson, dürfte Werder mindestens einen fertigen Stürmer holen, der sofort zur Verstärkung taugt. Einer, der Geld kostet. Es könnten auch zwei Angreifer dieser Kategorie sein. Ein Stürmertyp, der gesucht wird, dürfte dem Profil des vergangenen Jahres ähneln: Stoßstürmer, groß und kantig. Einer wie Davie Selke.