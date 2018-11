Bremens erster Derbysieg in der Bundesliga

12. Oktober 1963: Pico Schütz entscheidet das erste Bundesliga-Derby gegen den HSV für Werder.

Werder ist schwach in die erste Bundesliga-Saison überhaupt gestartet, steckt im Keller fest. Der HSV reist als Zweiter und Favorit ins Weserstadion – und erlebt da sein blaues Wunder. Gerhard Zebrowski und Arnold Schütz schießen zwei schnelle Tore, Charly Dörfel gelingt der Anschlusstreffer. Schütz erhöht, Uwe Seeler verkürzt erneut. Der HSV rennt an, das letzte Tor erzielt aber erneut Werder. Pico Schütz schnürt den Dreierpack und wird beim 4:2-Sieg zum ersten Bremer Derby-Helden in der Bundesliga.