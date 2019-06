Bremen landet im unteren Mittelfeld

Für viele Fans ist bei einem Bundesligaspiel eine Bratwurst Pflicht, andererseits gibt es immer mehr Zuschauer, die sich vegan ernähren. Die Organisation Peta hat geschaut, wo die Auswahl am größten ist.

Inzwischen ist es eine kleine Tradition geworden. Wenn die Bundesliga-Saison ein Ende gefunden hat, veröffentlicht die Tierrechtsorganisation Peta eine Tabelle, in der ganz genau aufgelistet ist, welcher Klub das beste Veggie-Angebot in seinen Stadien bietet. Zum mittlerweile 14. Mal wurden dabei die Vereine der 1. und 2. Liga unter die Lupe genommen, Werder landet mit dem Weserstadion gerade einmal auf Rang 16. Den Spitzenplatz belegte zum dritten Mal in Folge Schalke 04 vor RB Leipzig und dem FC St. Pauli. „Das Gesamturteil: Viele Stadien überzeugen mit einem abwechslungsreichen Angebot – in anderen Stadien ist aber noch deutlich Luft nach oben“, heißt es in einer Mitteilung der Peta.

Werder hat es in dem Ranking auf vier Zähler gebracht, da im Stadion während der Partien Brezeln, sogenannte Feuerzungen, Pommes und Bratkartoffeln angeboten würden - und somit vier Mahlzeiten, die sich auch Fans schmecken lassen können, die lieber im Alltag auf den Verzehr von Fleisch verzichten. „Um auch Veganer glücklich zu machen, muss sich Werder Bremen besser in der Breite aufstellen“, urteilt die Peta. Zum Vergleich: Beim FC Schalke 04 gebe es nach Angaben der Organisation stets wechselnde Gerichte - beispielsweise Linsenravioli mit einer Curry-Kokossauce oder auch einen Grillgemüse-Wrap.