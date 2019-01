Am Donnerstag schließt das Transferfenster und bislang hat Werder sich im Winter nicht verstärkt. Sollte Werder doch noch einmal aktiv werden – und wenn ja, auf welcher Position? Was meint ihr?

In den letzten Partien ein sich wiederholendes Bild: Werder erarbeitet sich viele Torchancen – und vergibt fast genauso viele. Brauchen die Grün-Weißen deshalb noch einen Knipser? Bis Donnerstag hat Sportchef Frank Baumann noch Zeit, im Winter eine Verstärkung an die Weser zu holen. Oder sollte der Sportchef auf einer ganz anderen Position zuschlagen? Was meint ihr? Schreibt eure Meinung in die Kommentare!