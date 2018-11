Braucht Kruse eine Pause?

Nach dem 1:1 gegen Freiburg haben einige Werder-Fans gefordert, dass Kapitän Max Kruse auch mal auf der Bank Platz nehmen sollte. Trainer Kohfeldt gibt ihm hingegen Rückendeckung. Was meint ihr?

Mein-Werder-Note 5. Unzufriedene Werder-Fans in den sozialen Netzwerken. Auch gegen Freiburg gelang es Max Kruse nicht, sich aus seinem kleinen Formtief herauszuspielen. Grund genug für einige Twitter-User, schon frühzeitig seine Auswechslung zu fordern – und noch viel grundsätzlicher: seinen Stammplatz infrage zu stellen.

Allerdings war gegen Freiburg einmal mehr kein anderer Werderaner an so vielen Abschlüssen beteiligt – das späte Ausgleichstor durch Ludwig Augustinsson wurde durch eine Ecke von Max Kruse eingeleitet und Trainer Florian Kohfeldt gab ihm nach der Partie Rückendeckung: „Max hat seine Aufgabe erfüllt. Es waren viele Positionswechsel drin“.

Braucht der Werder-Kapitän dennoch eine kleine Pause? Oder sollte Kruse weiterhin in der Startelf gesetzt sein? Was meint ihr? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.