"Brauchen noch Verstärkungen im Mittelfeld"

Am Rande des Trainingslagers in Zell am Ziller stand Philipp Bargfrede einer Medienrunde Rede und Antwort. Der Sechser sprach unter anderem über die offene Kapitänsfrage und Werders Kaderplanung.

Am Morgen hatte Philipp Bargfrede einmal mehr im Mannschaftstraining gefehlt. Ein Anblick, den man bei Werder kennt: Schon in der Vorsaison hatte der Sechser immer wieder ausgesetzt, und dass sich Bargfrede am Vormittag lieber aufs Rad geschwungen hatte, statt mit dem Rest der Mannschaft auf dem Rasen zu stehen, wird eher wohlwollend als besorgt betrachtet.

"Wir haben das nach Gesprächen mit Trainern und Physiotherapeuten so entschieden", erklärt der 29-Jährige in einer Medienrunde. "Belastungssteuerung" heißt das Stichwort – den Stress für den Körper des verletzungsanfälligen Bargfrede so zu reduzieren, dass dieser möglichst viele Spiele machen kann, ist das Ziel. "Da gibt es keinen klaren Plan", sagt Bargfrede. Vielmehr gehe es darum, in den eigenen Körper hineinzuhorchen und dann auszusetzen, wenn es sich sinnvoll anfühlt. Ein Alarmsignal sei das dann aber weniger als eine Vorsichtsmaßnahme: "Grundsätzlich geht es mir super."

Dass Bargfrede endlich fit genug ist, um der Mannschaft regelmäßig auf dem Platz zu helfen, könnte auch ein Argument sein, wenn es darum geht, wer künftig das Kapitänsamt übernehmen soll. Bargfrede ist neben Max Kruse und Niklas Moisander der Dritte im Bunde, dessen Name in der Diskussion um die Binde immer wieder fällt. "Es wäre mir ein Ehre, Kapitän zu werden", formuliert Bargfrede, selbst seit 2004 im Verein. "Aber es würde sich für mich auch nicht viel ändern."

Führungsspieler und ruhige Nachwuchskräfte

Denn den einen Macher auf dem Platz gäbe es in der Bremer Hierarchie sowieso nicht, betont der Mittelfeldmann. Klar möchte er jemand sein, "der mit seiner Art und Weise auf dem Platz vorangeht" – aber Werder sei nun einmal eine Mannschaft mit mehreren Führungsspielern, die die Kommandos geben. Dazu kommen, gerade im Trainingslager, aber auch so einige Youngster. "Sie sind noch sehr zurückhaltend, aber am Anfang ist das auch normal", berichtet Bargfrede darüber, wie sich die Nachwuchsspieler eingefügt haben.

Dass gerade im Mittelfeld überhaupt Spieler wie Ilia Gruev oder Simon Straudi mit dabei sind, die noch keinerlei Erfahrungen jenseits des Jugendfußballs vorweisen können, hat allerdings auch damit zu tun, dass einige Planstellen im Kader noch unbesetzt sind. Im Mittelfeld sollen noch zwei Neue zum Team dazustoßen: Ein etwas offensiverer Spieler, ein defensiv orientierter Mann, womöglich ein Konkurrent für Bargfrede. Der sieht weiteren Transfers allerdings positiv entgegen: "Wir brauchen noch Verstärkungen im Mittelfeld", gibt der Sechser nach den Abgängen von Zlatko Junuzovic, Thomas Delaney und Jerome Gondorf zu.