Borowski nimmt am Fußball-Lehrer-Lehrgang teil

Tim Borowski hat es laut „Deichstube“ in den 66. Fußball-Lehrer-Lehrgang des DFB geschafft. Werders Co-Trainer wird den Bremern damit in der kommenden Saison phasenweise fehlen.

24 Kandidaten werden ab Juni in den 66. Fußball-Lehrer-Lehrgang des DFB starten - einer von ihnen ist Tim Borowski. Werders Co-Trainer wird dafür unter der Woche regelmäßig in der Hennes-Weisweiler-Akademie in Hennef an den Unterrichtseinheiten teilnehmen und den Grün-Weißen damit auf dem Trainingsplatz fehlen. Insgesamt dauert die Ausbildung zum Fußball-Lehrer zehn Monate. Die während der Ausbildung vorgesehenen Praktika darf Borowski laut „Deichstube“ aber wohl bei Werder absolvieren.

