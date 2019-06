Bode will nicht spekulieren

Eine verlockende Idee für Bremen. Claudia Roth, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, hatte Marco Bode im „kicker“ als künftigen DFB-Präsidenten ins Spiel gebracht. Nun äußert sich der Werder-Boss.

Am 27. September soll auf dem DFB-Bundestag in Frankfurt ein neuer DFB-Präsident gewählt werden, als Nachfolger des zurückgetretenen Reinhard Grindel. Alle wünschen sich einen Kandidaten, den der DFB und die Bundesliga (DFL) gleichermaßen unterstützen. Im „Kicker“ hatte sich nun Politikerin Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen) zu Wort gemeldet und den Bremer Aufsichtsratsvorsitzenden Marco Bode mit Nachdruck empfohlen: „Für mich ist er einer der Klügsten, ein besonnener Mensch, der alle Bereiche des Fußballs kennt. Jemandem wie ihm könnten die Bosse in der 1. Liga nicht vorwerfen, er habe keine Ahnung.“ Gleichzeitig könnten sich „die Fans an ihm orientieren, weil er im Verein, in der Nationalmannschaft und im Aufsichtsrat eines Klubs gezeigt hat, dass er alle Dimensionen abdecken kann“, wird Roth im „Kicker“ zitiert.

Auf Nachfrage von Mein Werder fühlte sich Bode am Montag zwar geschmeichelt, sieht sich offenbar aber nicht als der starke Mann an der Verbandsspitze. Zumindest möchte er die Spekulationen nicht weiter befeuern. Bode: „Die Idee von Claudia Roth hat mich heute Mittag ein wenig auf dem falschen Fuß erwischt. Natürlich freue ich mich, dass sie mir eine so große Rolle zutraut. Auf der anderen Seite befindet sich der DFB mitten in einem Prozess, in dem sie sich intensiv damit beschäftigen, wie sie den Verband strukturell neu aufstellen wollen. Personalspekulationen sind in dieser Phase bestimmt nicht hilfreich, deswegen möchte ich mich auch nicht weiter daran beteiligen." Eine definitive Absage ist das noch nicht.