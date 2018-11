Bode hält Namensrecht-Verkauf weiter für möglich

Aktuell findet in Frankfurt der Kongress „Arena Summit“ statt, auch Werders Aufsichtsrats-Chef Marco Bode war zu Gast. Dort sprach er unter anderem über die Bedingungen für einen Verkauf des Stadionnamens.

Es ist gerade in Fankreisen ein sensibles Thema. Der Bremer Anhang sehnt sich mehrheitlich danach, dass das Weserstadion auch künftig offiziell Weserstadion heißt. Zuletzt gehörten die Namensrechte dem Energiekonzern EWE, dieser machte davon jedoch keinen Gebrauch. Im neuen Vertrag zwischen beiden Parteien ist eine derartige Klausel nicht mehr enthalten, Werder könnte also den Namen anderweitig verkaufen. „Wir haben Werte, die wir vertreten, die wir auch, plakativ gesprochen, nicht für eine Millionen aufs Spiel setzen“, sagte Bode während einer Podiumsdiskussion auf der „Arena Summit“ in Frankfurt. „Wir sind aber auch nicht so ignorant, dass wir sagen, wir brauchen das Geld nicht.“

Allzu große Hektik bricht beim Verein laut Bode bei dieser Thematik aber nicht aus. „Wir sind überhaupt nicht auf Brautschau in Sachen Naming-Right", sagte er. "Wir sind auf der Suche nach einem Partner, mit dem wir gemeinsam eine Geschichte erzählen können, die sich um das Weserstadion, aber auch um uns als Gesamtverein dreht. Wir versuchen, auch in diese Stadionpartnerschaft das Thema soziale Verantwortung reinzudenken."

Der ehemalige Werder-Profi hatte sich bereits im vergangenen Mai gegenüber Mein Werder ähnlich geäußert: „Wir wissen um die Sensibilität des Themas„, hatte Bode damals gesagt. “Wir wissen auch, dass der Name Weserstadion sehr wertvoll ist, deshalb würden wir ihn niemals leichtfertig verkaufen wollen.„ Und weiter: “Wir schließen es nicht vollkommen aus, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.“